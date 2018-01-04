ضحايا.. إختناق.. حريق. ماذا جرى في بيروت؟!

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت ببيان، أن "فوج إطفاء مدينة بيروت تمكن من السيطرة على الحريق الذي اندلع في احدى الشقق السكنية الواقعة في الطبقة الثالثة من مبنى عيتاني في منطقة الزيدانية، زاروب عيتاني، وتمكن من محاصرة النيران حائلان دون امتدادها الى الشقق السكنية في المبنى المذكور.

كما قام فوج الاطفاء والدفاع المدني والصليب الاحمر اللبناني بنقل 6 إصابات بحالات اختناق من جراء استنشاق الدخان، الى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، حيث تم تقديم الاسعافات الاولية لها وهناك 3 اصابات حالتها جيدة، في حين ما زال هناك 3 اصابات بحالة الخطر ويتم انعاشها".





كما أفادت معلومات صحافية أن إحدى الحالات الثلاث قد فرقت الحياة.