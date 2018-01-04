living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حول العلاقة المؤسساتية الصحيحة والسوية، بين بعبدا وعين التينة.

4
JANUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
رُغم بعض الضجيج المُفتعل، وعلى عكس بعض الصَخب المدفوع، كل التطورات والأحداث تأتي كلَ يوم لتؤكِدَ أن الأمورَ سائرة كما يَفترض المنطقُ والحق، فضلاً عن منطوقِ القانون ومفهومِ المؤسسات
 
مثلاً، قضيةُ مراسيمِ ترقية ضباط القوى المسلحة كافة لا تزال عالقة، بعد رد وزير المال مرسوَم ترقيات ضُباط الجيش،
 
لكن ذلك لم يمنع مجلسَ الوزراء من الالتئِام في جلسة عادية، طبيعية، سليمة ومنتجة.
 
وهو ما جاء ليؤكّد مرة أخرى خطأ كلِ التحليلات والتسريبات والتشويهات، حول العلاقة المؤسساتية الصحيحة والسوية، بين بعبدا وعين التينة. 
 
على قاعدة أن الرئيسَ يرأَس، وأن المجلسَ يُشرِّع وهو ما يفتح البابَ أمام الحلول إما في السياسة - رغم أن شيئاً لم يظهر أو يتحرك فيها بعد - وإما بالقانون وعبرَ القضاء وهو ما يَحتكم إليه الجميع في دولة الحق ...
 
ولأن الشيءَ بالشيءِ يُذكر، ورغم التشويشِ والبهورة في الإعلام والسياسة، ورغم محاولات الاستثمار الانتخابي المُبكر أو الادعاء السيادي والاستقلالي والبطولي المُتأخر جداً. 
 
رغم كل ذلك، ظهر اليوم مجدداً، وثَبُت تكراراً، أن لا بديلَ عن قضاء عادل نزيه مُستقل.
 
قضاءٌ لا يستقوي على صاحبِ حقٍ في حريةٍ مطلقة، لا حد لها إلا الحقيقة.
 
ولا يُستضعف أمام فاجر أو شتّام، أياً كان اسمُه أو مهنتُه أو صفتُه أو ثروتُه.
 
هكذا ثَبُت اليوم، أن البلدَ بخير، وأن يومَه أفضلُ من أمسِه وغدَه أفضلُ من يوِمه وهو لناظره قريب، تماماً كما كانت رهاناتُنا منذ عقدٍ وحتى أمس واليوم والغد. 
OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout