تهديد وإبتزاز وطلب ممارسة الجنس.. هذا ما حصل معها!

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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، في بيان، أنّه "بتاريخ 28/12/2017، وردت شكوى من القضاء المختص الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، مقدمة من فتاة سورية، ضد مجهول بجرم ازعاج وتشهير بالسمعة وتهديد وابتزاز جنسي. باستماع الضحية، تبيّن انّ المدعى عليه سوري الجنسية، وقد تواصل معها بالصوت والصورة عبر تطبيق "Whatsapp" واقدم على حفظ الفيديو الذي يظهرها بطريقة غير لائقة، ومن ثم بدأ بابتزازها عبر طلب الاموال وممارسة الجنس معها، فضلا عن تهديدها بفضح امرها ونشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وبتاريخ 3/1/2018 وفي محلة وادي الزينة - اقليم الخروب، تمكنت دورية من المكتب المذكور من تحديد هوية المشتبه به وتوقيفه، ويدعى م. ع. (مواليد عام 1997، سوري).





وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه، وتهديده المدعية مستخدما ارقاما خاصة به ورقم هاتف المدعو (م.ع.، مواليد عام 1992، سوري) لإرسال الفيديو الذي بحوزته لها، إضافة الى اعلام (م. خ.، مواليد عام 1997، سوري) بالموضوع، الذي بدوره قام بالتواصل مع الضحية بغية الضغط عليها.





وقد اوقفوا جميعاً وتم ضبط الهواتف العائدة لهم، واودعوا القضاء المختص، بناء لإشارته".





واضاف البيان: "إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تطلب من المواطنين والمقيمين والنازحين، عدم اخذ صور فوتوغرافية أو تصوير انفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات لأن من شأنه أن يجعل المبتزين يتمادون في جرائمهم ويكررونها".