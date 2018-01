A + A -

بعدما أثارت صورة إبنة النائب وليد جنبلاط، داليا جنبلاط بصديقتها، الجدل، ردّت داليا جنبلاط، عبر حسابها على انستغرام قائلة: "صورة بريئة مع اقرب صديقة لي منذ الطفولة... والى هذا الحد تصل مخيلة بعض الناس".



وكانت إبنة جنبلاط قد نشرت على "انستغرام"، صورة تجمعها بصديقتها تالا مرتضى، معلّقة باللغة الانجليزية: "My superstar wifey, to have you in my life is a privilege" مضيفة "Side by side until we’re old & brittle baby".