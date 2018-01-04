ألفا تذكّر مشتركيها بضرورة عدم زيارة مواقع مشبوهة تعرّض بياناتهم للخطر وتؤدي الى خسارة رصيدهم

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تذكّر شركة ألفا، بإدارة أوراسكوم للإتصالات، مشتركيها بضرورة الإمتناع عن زيارة أي مواقع إلكترونية مشبوهة وخادعة، أو تلك التي توحي لهم بربح جوائز مقدّمة من ألفا في حال ضغطوا على رابط معين. كما تحضّهم على عدم تنزيل أي تطبيقات غير موثوق فيها على هواتفهم او التجاوب مع أرقام دولية مشبوهة تتّصل بهم، تحت طائلة تعريض معلوماتهم الشخصية وبياناتهم للخطر، وما قد ينجم عن ذلك من تبعات مالية تؤدي إلى خسارة في رصيدهم.





تقوم ألفا بكل ما يلزم لحجب المواقع أو الأرقام المشبوهة، فور علمها بها.





ونظراً إلى تكاثر أعمال القرصنة الإلكترونية، تدعو ألفا مشتركيها إلى إعلامها بأي حالة مشبوهة، لأنهم بذلك يسهمون في مواجهة هذه الظاهرة الخادعة المنتشرة على نطاق واسع.