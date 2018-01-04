منخفض قوي الفعالية يضرب لبنان: أمطارٌ وسيول وثلوج.. إستعدّوا!

A + A -

أفادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية عن وصول منخفض قوي الفعالية ورطب إلى لبنان، اليوم الخميس والجمعة مع أمطار غزيرة وسيول ورياح قوية وثلوج على 1400 متر.





ونبّهت المصلحة من الرياح المرافقة للمنخفض الجوي بالاضافة الى احتمال تشكل السيول.





وأشارت إلى أن طقس اليوم الخميس غير مستقر مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 9 درجات بقاعاً و16 درجة ساحلاً، وسط هطول امطار متفرقة مع برق ورعد، ورياح قوية وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر مع احتمال تشكل السيول.





أمّا في تفاصيل طقس الايام المقبلة، فجاء الآتي:





* الجمعة 5/ 1/ 2018: طقس غير مستقر مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 8 درجات بقاعاً و14 درجة ساحلاً، مع هطول امطار غزيرة مع تشكل السيول، وتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وسط رياح قوية جداً.





* السبت 6/ 1/ 2018: طقس متقلب مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 13 درجة بقاعاً و18 درجة ساحلاً، مع هطول امطار متفرقة وتساقط ثلوج خفيفة على ارتفاع 1500 متر ينحسر المنخفض نهاراً، ويتشكل الصقيع ليلاً في البقاع وعلى ارتفاع 1200 متر.





* الاحد 7/ 1/ 2018: طقس مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 14 درجة بقاعاً و20 درجة ساجلاً مع رياح شرقية ويحتمل تشكل الصقيع ليلاً في البقاع وعلى ارتفاع 1000 متر.





* الاثنين 8/ 1/ 2018: طقس ربيعي مع ارتفاع درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها في حدود 18 درجة بقاعاً و22 درجة ساحلاً مع برودة ليلاً ورياح شرقية.





* الثلاثاء 9/ 1/ 2018: طقس ربيعي مع استقرار درجات الحرارة في حدود 17 درجة بقاعاً و22 درجة ساحلاً مع برودة ليلاً ورياح شرقية.





* الاربعاء 10/ 1/ 2018: طقس ربيعي مع استقرار درجات الحرارة في حدود 17 درجة بقاعاً و22 درجة ساحلاً مع برودة ليلاً ورياح شرقية.





* الخميس 11/ 1/ 2018: طقس ربيعي مع استقرار درجات الحرارة في حدود 17 درجة بقاعاً و22 درجة ساحلاً مع برودة ليلاً.