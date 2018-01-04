نبيل نقولا لسالم زهران: هجومك بالكلام على الرئيس فاجأ اللبنانيين

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علّق عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب نبيل نقولا على صفحته الخاصة على تهجّم سالم زهران على فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وقوله أنّه يقوم بتهريبات، قائلاً: لا يا استاذ سالم زهران ليس فخامة الرئيس من يقوم بتهريبات.

إنّ من قال: يستطيع العالم أن يسحقني ولن يأخذ توقيعي هو من يقوم بتهريبات خصوصًا عندما يكون الأمر حقوقي ويخصّ الجيش والقوى الأمنية الساهرة على راحة كل اللبنانيين بمن فيهم أنت يا استاذ سالم الذي نحترم.

وأضاف نقولا: كلام كبير يا أستاذ فاجأت اللبنانيين به بتهجمك على مقام الرئيس… إنها غلطة كبيرة ولن أنصحك بالإعتذار لأن ما قلته ليس بخطأ إنما إثم لا يُغتفر.