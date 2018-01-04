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لبنان اكبر مركز لتصنيع حبوب الكبتاغون المخدرة

4
JANUARY
2018
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صدر عن منظمة مكافحة المخدرات الدولية ان لبنان يوجد فيه حوالي 27 معمل سري لانتاج حبوب الكبتاغون منهم المعمل الصغير في مستودع تحت الارض ومنهم معمل اكبر في مناطق محمية. وان مجموع ما ينتجه لبنان من حبوب الكبتاغون هو مليار و200 مليون حبة سنويا. ويجري تهريب 80 في المئة الى 90 في المئة من حبوب الكبتاغون الى دول الخليج بصورة يصعب على الجمارك السعودية والاماراتية والقطرية والعمانية والكويتية اكتشاف كميات حبوب الكبتاغون المخدّرة والمرسلة الى الخليج، حيث ان حدود المملكة العربية السعودية مع دول جيرانها تصل الى 2100 كلم، سواء مع الاردن ام اليمن ام العراق ام سلطنة عمان ام مرافىء البحر الاحمر، وخاصة الطريق من مصر الى السعودية عن طريق ناقلات كبرى تنقل سيارات من مصر الى السعودية.
 
 
ورغم مداهمة اجهزة مكافحة المخدرات في لبنان معامل عديدة من قبل اجهزة امنية لبنانية فان منظمة مكافحة المخدرات التابعة الى الانتربول الدولي يقدر عدد معامل انتاج حبوب الكبتاغون المخدرة في لبنان بـ 27 معمل لانتاج هذه المادة من المخدرات.
الديار
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