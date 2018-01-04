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استيقظت وقررت الذهاب لقتل الرئيس..!

4
JANUARY
2018
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وجهت هيئة محلفين اتحادية أميركية الاتهام إلى رجل باستغلال خط لتقديم البلاغات للشرطة من أجل التهديد بقتل الرئيس دونالد ترامب في الشهر الماضي بينما كان يزور ولاية يوتا في غرب البلاد.
 
وذكرت متحدثة باسم مكتب الادعاء الاتحادي في رسالة بالبريد الإلكتروني أن لوك دومينغيز (33 عاما) المقيم في سولت ليك والذي اعتقل يوم الأحد في منطقة ساوث غوردان القريبة، وجه التهديدات من خلال إرسال رسالة بموقع إلكتروني لتقديم البلاغات إلى الشرطة المحلية.
 
وذكرت وثائق قضائية أن دومينغيز كتب في الرابع من كانون الأول "استيقظت وقررت الذهاب لقتل الرئيس" مضيفا أنه يتوقع الموت على يد الشرطة.
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