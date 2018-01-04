أسرار الصحف ليوم الخميس 4 كانون الثاني 2018

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الجمهورية

ماكينة

لاحظت أوساط سياسية أن مسؤولاً كبيراً في تيار سياسي أنشأ ماكينة إنتخابية موازية لماكينة التيار الإنتخابية المركزية.

تحالف

تتحدث أوساط شمالية أنه حتى لو حصل تحالف بين حزبين مسيحيّين هم على خصومة حالية فإنهما لن يتمكّنا هذه المرّة من إسقاط مرشح دائم لم ينجح حتى الآن في عقر داره.

تأكيد

يؤكّد رئيس إحدى اللوائح المحتملة في كسروان أن أبواب التحالف مفتوحة مع شخصية مارونية كانت تنوي التحالف مع خصمه.

اللواء

غمز

أطلقت معظم التيارات والأحزاب ماكيناتها الانتخابية مع بداية السنة الجارية..

لغز

تشكو هيئات الرقابة من مطالب «غير محمولة» من قبل وزراء «إيدن طايلي» كما يقال!

همس

يذكّر مرجع كبير بمواقفه خلال التحضيرات للانتخابات النيابية، ويشدّد، انطلاقاً مما يجري على صوابيتها!

البناء

خفايا

أبلغ رئيس تيار سياسي وازن المسؤولين عن الماكينة الانتخابية في التيار تعليمات مشدّدة بأن يعدّوا كلّ ما يلزم لمنع أحد خصومه في مدينة شمالية كبيرة من الفوز بمقعد نيابي في الانتخابات المقبلة، وأن لا مشكلة لديه على الإطلاق إذا كان منع الخصم المُشار إليه من الفوز سيصبّ في مصلحة خصوم آخرين...

كواليس

قالت مصادر فلسطينية معنية بالمواجهة مع الاحتلال إنّ مرحلة جديدة في العلاقة بين الفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية بدأت مع القرار الأميركي حول القدس وتحوّلت لقيادات مناطق مشتركة لتنسيق المواجهات في الداخل الفلسطيني والمخيمات، وإنّ شراكة حزب الله في رعاية هذا التنسيق يمنحه المزيد من القوة وإنّ نمطاً جديداً من المواجهات سيحمله هذا التنسيق في الأيام المقبلة بما في ذلك عمليات المقاومة في مواقيتها...