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اقليمياً، قائد الحرس الثوري يعلن انتهاء العصيان، فيما الرئيس الاميركي يعلن عن دعم عظيم للشعب الإيراني، لكن... في الوقت المناسب.

أما محلياً، فيبدو ان الوقت المناسب لم يحن للخروج من أزمة المرسومين.

فأبواب بعبدا وعين التينة والسراي شُرِّعَت امام السفير السعودي الجديد، وساحة النجمة فُتِحَت أمام اللبنانيين، أما سبل حل الأزمة الراهنة، فيبدو أنها لا تزال مقفلة. والرئيس سعد الحريري الذي قيل إنه يعتزم زيارة رئيس المجلس النيابي قبيل جلسة مجلس الوزراء غداً، فاستقبل اليوم اللواء عباس ابراهيم الذي قال: "رئيس الحكومة يتابع الموضوع لا أنا، فهو أولى بالعمل، ولا شيء بلا حل".

واليوم، لفت نبش فريق عين التينة قانوناً عائداً إلى عام 1997 لتبرير وجوب نشر مرسوم الأقدمية في الجريدة الرسمية. أما الـ OTV، فترد بمجرد قراءة النص. غير أن بداية النشرة مع وزارة الاقتصاد، في رحلة مكافحة الغش بعنوان الـ TVA، ومن ساحة النجمة التي عادت متنفساً لجميع اللبنانيين...