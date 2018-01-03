living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المكتب التربوي في التيار يردّ على بيان القوات

3
JANUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المكتب التربوي في التيار الوطني الحر البيان التالي:

 

بعد البيان التضليلي الصادر عن قطاع المعلّمين في القوات اللبنانية بالأمس في ما خصّ انتخابات رئاسة مجلس إدارة صندوق التعاضد لمعلّمي المدارس الخاصة، التي انتهت بفوز الدكتور كريستيان الخوريّ، يهمّ المكتب التربوي إيضاح المعلوم، احتراماً للرأي العام التربوي وإكرامأ للحقيقة التي ما برحت تحرّر قائلها وتشبك ناكرها في خيوط سحرية لطالما انقلبت على ساحرها.

 

أولاً: في ما خص علاقة الوزير بو صعب في إرساء التحالف.

صرّح الوزير الياس بو صعب أن الإتفاق الإنتخابي حصل مع تيار المستقبل بعد عدم ردّ القوات اللبنانية على طرحه، ثم عادوا ووافقوا على التحالف تبعاً لموافقة تيار المستقبل عليه.

 

ثانياً: في موضوع الإنتخابات بحدّ ذاته.

 

أ- قبل يوم واحد على التمام من انتخابات المرحلة الأولى، اتّصل الأستاذ رمزي بطيش، رئيس مصلحة المعلّمين في القوات اللبنانية، بمسؤول المكتب التربوي في التيار الأستاذ روك مهنا، وذلك رفعاً للعتب الذي تقصّده بطيش ظاهرياً لإخفاء ما طُبخ سرياً، بعد نسجه لتحالفات تحت الطاولة، وواعداً، في الظاهر، بالحفاظ على الإتفاق والتصويت لمرشّح التيار الأستاذ طوني نصر.

يوم الإنتخاب، عمدت القوات تشطيب مرشّح التيار الذي وعدت بدعمه، بدليل نيله 8 أصوات من أصل 12، في حين قام التيار بالتصويت لمرشّح القوات الأستاذ رفيق فهد بدليل نيله 11 صوتاً من أصل 12؛ هذا وتعلم القوات بهوية الصوت الذي لم يصوّت لهم.

السؤال الذي يطرح نفسه: لو كان التيار يريد إسقاط مرشّح القوات كما زعم بيانهم بالأمس، هل كان ممثلو التيار الثلاث لينتخبوا فهد الذي نال 11 صوتاً من 12؟!

 

ب- بُعيد إعلان فوز الأعضاء الثمانية في الدورة الأولى في المجلس التنفيذي، عمدت القوات إلى الإتصال ببعض الأطراف المتمثّلة بالصندوق، عارضة عليهم توزيع المناصب الإدارية دون التواصل مع التيار في محاولة مكشوفة لإقصاء التيار عن أي منصب!

بعد كل ذلك يسأل السائلون: من أراد إلغاء الآخر؟

 

ج- يستغرب المكتب التربوي في التيار أن يغفل بيان القوات نتيجة الإنتخابات في المرحلة الثانية، إذ نال مرشحهم صوتاً واحداً، في حين نال الدكتور كريستيان الخوري 7 أصوات من أصل 8.

ألم تعني هذه النتيجة شيئاً للقوات؟

 

أما بعد،

يعاهد المكتب التربوي في التيار الوطني الحرّ اللبنانيين عموماً والتربويين خصوصاً على استمراره في انتهاج الشفافية والصدق كأسلوب عمل ودستور حياة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout