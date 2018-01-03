مخزومي يستقبل ريتشارد: لبنان يتفاءل بالانتخابات النيابية ونأمل أن يكون هذا العام عام الشباب والتغيير

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استقبل رئيس حزب الحوار الوطني المهندس فؤاد مخزومي في دارته في فقرا السفيرة الأميركية إليزابيث ريتشارد إلى مأدبة غداء وعرض معها الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية.

وإذ أكد مخزومي أن لبنان يتفاءل هذه السنة بالانتخابات النيابية المقررة في أيار المقبل، أمل أن يكون هذا العام عام الشباب والتغيير. ودعا إلى مواصلة دعم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي عموماً لاستقرار لبنان وعلى المستويين الإقتصادي والتنموي، مشدداً على ضرورة بذل جهود دولية جادة لحل أزمة النازحين ودعم قطاعات حيوية وعلى رأسها قطاعَي التعليم والصحة.