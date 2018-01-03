رئيس الجمهورية يتسلّم اوراق اعتماد خمسة سفراء جدد

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شهد القصر الجمهوري قبل ظهر اليوم تقديم اوراق اعتماد خمسة سفراء جدد يشكلّون الدفعة الحادية عشرة من رؤساء البعثات الديبلوماسية الذين يقدمون اوراق اعتمادهم لرئيس الجمهورية.

وتضمنت الدفعة الحادية عشرة من السفراء: سفيرة الفيليبين برنارديتا ليونيدو كاتالا BERNARDITA LEONIDO CATALLA ، سفير كوبا ميغيل بورتو بارغا MIGUEL PORTO PARGA ، سفير المكسيك خوسيه اينياسيو مادراثو JOSE IGNACIO MADRAZO ، سفير المملكة العربية السعودية وليد بن محمد بن سالم اليعقوب، سفير جمهورية فيجي موسيسي تيكويتوغا MOSESE TIKOITOGA.

وحضر تقديم اوراق الاعتماد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، والمدير العام للمراسم في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد، والامين العام في وزارة الخارجية السفير هاني شميطلي ومدير المراسم في وزارة الخارجية المستشار عساف ضومط.

ولدى وصول السفراء تباعا الى القصر، أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، فعزفت موسيقى الجيش نشيد البلاد التي يمثلها السفير في الوقت الذي رفع فيه علم دولته على سارية القصر الجمهوري الى جانب العلم اللبناني.

بعد ذلك حيّا السفير العلم ثم عرض سرية من لواء الحرس الجمهوري، دخل بعدها الى صالون 22 تشرين، ومنه الى صالون السفراء حيث قدم اوراق اعتماده الى الرئيس عون كما قدم له اعضاء البعثة الدبلوماسية.

ولدى مغادرة السفير، بعد تقديم اوراق الاعتماد، عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني.

ونقل السفراء الى الرئيس عون تحيات رؤساء دولهم وتمنياتهم له بالتوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكدين له العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم. وحمّل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى رؤساء دولهم متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم الدبلوماسية، وحرص لبنان على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وفي ما يلي نبذة عن السفراء الجدد:

سفيرة الفيليبين برنارديتا ليونيدو كاتالا BERNARDITA LEONIDO CATALLA

- حائزة على اجازة في العلوم الاجتماعية، اختصاص دراسات النمو من جامعة لاهاي، واجازة في الاتصالات والفنون من جامعة الفيليبين.

- تقلبت في مناصب ادارية عدة كما شاركت في سلسلة من الدورات التدريبية حول الاستراتيجيات الدبلوماسية والنمو الاقتصادي في عدد من الدول.

- شاركت في وضع كتاب حول مفهوم الدبلوماسية الحديثة في العام 2006، وعملت على نشر كتاب عن فرص العمل في الفيليبين بين عامي 1986- 1987.

- شغلت كذلك مناصب ادارية ودبلوماسية عدة في وزارة خارجية بلادها، كما عملت قنصلا عاما للفيليبين في اندونيسيا وماليزيا قبل ان تترأس قسم آسيا والمحيط الهادىء في وزارة الخارجية.

سفير جمهورية كوبا ميغيل بورتو بارغا MIGUEL PORTO PARGA

- حائز على اجازة في التاريخ من جامعة دمشق في العام 1987 واجازة في تاريخ الفنون من جامعة هافانا في العام 1993، ودراسات عليا في التاريخ المعاصر من جامعة هافانا في العام 2014.

- يتقن العربية والاسبانية والانكليزية.

- تقلب في مناصب ادارية عدة، حيث عمل في حقل الصحافة وتحرير الاخبار في اذاعة هافانا، وباحثا في مركز الدراسات الخاص بشمال افريقيا والشرق الاوسط في كوبا قبل ان يدخل الى السلك الدبلوماسي ويتقلّب في مناصب عدة في سفارات بلاده في كل من سوريا واليمن.

سفير المكسيك خوسيه اينياسيو مادراثو JOSE IGNACIO MADRAZO

- حائز على اجازة في العلاقات الدولية من جامعة مكسيكو واجازة في الدراسات الاوروبية من معهد العلوم الاقتصادية العليا في لندن.

- تقلب في مناصب دبلوماسية عدة منذ العام 1987 قبل ان يعين سفيرا لبلاده في الدانمارك.

- شغل منصب مستشار لوزير الدولة للشؤون الخارجية ومديرا لقسم الشؤون السياسية لاميركا الشمالية في وزارة خارجية بلاده، ومديرا عاما للشؤون الاوروبية فيها بين العامين 2006 و2013.

- عمل مستشارا اعلاميا في سفارتي بلاده لدى المملكة المتحدة والولايات المتحدة الاميركية، ومستشارا لشؤون التواصل في سفارة بلاده لدى كندا.

- وضع سلسلة من الكتب من بينها: "ارض الفراعنة" (1984)، ومجموعة من المقالات جمعها في كتاب بعدما كان نشرها في عدد من الصحف المكسيكية.

- يجيد الاسبانية والانكليزية والالمانية والفرنسية.

سفير المملكة العربية السعودية وليد بن محمد بن سالم اليعقوب

- من مواليد مدينة حائل في العام 1975.

- التحق بجامعة الملك سعود بالرياض ونال اجازة في العلوم السياسية في العام 1998.

- التحق بوزارة خارجية بلاده وحاز على دبلوم دراسات عليا من معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لها.

- تدرج في السلك الدبلوماسي حيث شغل منصب مستشار، كما عمل في سفارة المملكة في بيروت ما بين عامي 2010 و2014 قبل ان ينتقل الى سفارة بلاده في باريس بين عامي 2014 و2017.

- عمل مع وزير الدولة لشؤون الخليج العربي مسؤولا عن ملف لبنان، كما شارك في العديد من الدورات في العلاقات الدبلوماسية والدولية، ومثّل المملكة في العديد من المؤتمرات الدولية في الامم المتحدة.

سفير جمهورية فيجي موسيسي تيكويتوغا MOSESE TIKOITOGA.

- التحق في الجيش الفيجي في العام 1981 وعمل مساعدا لوزير الدفاع في بلاده.

- شغل مناصب عسكرية عدة في قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في كل من لبنان ومصر، وتولى قيادة قوة حفظ السلام الدولية في تيمور الشرقية بين عامي 2004 و2005 وكذلك قوات حفظ السلام في العراق بين عامي 2006 و2007.

- تولى منصب الناطق الرسمي باسم القوى المسلحة الفيجية بين عامي 2007 و2008.

- التحق في وزارة خارجية بلاده في آب 2015 بعدما استقال من مناصبه العسكرية.

- شارك في مؤتمرات دولية عدة ونشر سلسلة من الدراسات الاستراتيجية العسكرية، وهو حائز على دراسات عليا في ادارات الدفاع من جامعة كانبيرا الاسترالية، ودراسات عليا في فلسفة الدفاع والعلوم الاستراتيجية من جامعة مدراس في الهند.