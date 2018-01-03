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كنعان من بكركي: لبيت دعوة مجلس المطارنة للتشاور بالوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي

3
JANUARY
2018
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أدلى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، بعد مشاركته في اجتماع مجلس الاساقفة والمطارنة الموارنة، بتصريح قال فيه: "شرفني البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ومجلس الاساقفة والمطارنة بدعوتي الى الاجتماع، وكانت مناسبة لطرح بعض الهواجس والافكار واقد اجبت على كل الاسئلة، وقدمنا التوضيحات المطلوبة، وقد كانت جولة أفق وتشرفت بهذا اللقاء مع اصحاب السيادة".

 

وردا على سؤال هل شملت المحادثات قضية الاقساط المدرسية، قال كنعان: "هناك الكثير من المواضيع المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم اصحاب السيادة والراعي، منها الاقساط المدرسية وسلسلة الرتب والرواتب"، موضحا ان هناك تفاهما لكيفية التعاطي مستقبلا مع هذه الملفات وحتى راهنا حصل تشاور لبعض الخطوات التي ممكن ان نتعاون مع الكتل لحلها".

 

سئل: ما هو الطرح الذي قدمتموه في موضوع السلسلة والاقساط؟

اجاب:" نحن لم نأت لنقدم طروحات، نحن تشاورنا في الواقع الحالي لكيفية الوصول الى حلول تناسب المواطن والاهل وفي نفس الوقت لا يشعر المعلمون بأنهم ظلموا".

 

وتابع:" هناك قضايا اخرى طرحت في الجلسة تتعلق بالجمعيات وموازنة الدولة ووضع الرسوم والضرائب"، مشيرا انها "كانت جولة افق مثمرة وجدية، وكانت هناك مصارحة واتفقنا على ان نعزز التواصل اكثر في المرحلة المقبلة معي ومع مختلف الكتل". 

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