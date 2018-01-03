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خاص - المرسوم بين فلان وفليتان

3
JANUARY
2018
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جاد ابو جودة - ماذا يريد فلان؟
 
سؤال يدور في الاذهان منذ عشية ٣١ تشرين الاول ٢٠١٦. وها نحن في ٢ كانون الثاني ٢٠١٨، ولم يزل يشغل البال.
ماذا يريد فلان؟
 
هل يخشى فعلا من ثنائية مسيحية-سنية على رأس الدولة؟ أم يزايد شيعيا على حزب الله؟
 
هل يهدف حقا الى احترام الميثاق؟ وفي هذه الحال، ما علاقة الميثاق بوزارة محددة يرفض الجميع ان يحتكرها فريق، او ان يجعلها وسواها، وقفا على مذهب او حزب؟ ثم، كيف يحمي الميثاق من ايد الارثوذكسي ثم جاهر برفضه، ومن دعم المرشح المسيحي الاقوى للرئاسة ولم ينتخبه، ومن فسر الميثاقية مرة لمصلحة المستقبل ومرات عكس رغبة المسيحيين؟
 
ماذا يريد فلان؟
هل يسعى جديا الى تطبيق الدستور؟ ام يعمل لتنفيذه وفق تفسير يخدم اهدافا سياسية ومذهبية تنتظر الاعلان؟
هل يدفع صدقا نحو حماية وزارة ومنع التطاول على صلاحيات وزير؟ ام يمهد لمقايضة ما، ربما على وظيفة الآن، او على وزارة اسمن بعد استحقاق ايار؟
مهم ما يريد فلان. لكن الاهم ما يريده فليتان.
 
فليتان لا يخشى الثنائيات، ولا ترضيه المزايدات، ولا يستطيب المقايضات.
 
فليتان يريد دولة. دولة معروف كوع ميثاقها من بوع الدستور.
 
وبين فليتان المواطن وفلان المسؤول قصة لم تبدأ عشية ٣١ تشرين الاول ٢٠١٦ ولن تنتهي قريبا، فعمرها من عمر دولة سليبة، وجيش هزم دولا وتنظيمات، ولن يعصى عليه لا مرسوم ولا المرسوم...
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