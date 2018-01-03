living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سياسة سعودية جديدة في لبنان؟

3
JANUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعد قبول السلطات السعودية أوراق اعتماد السفير اللبناني لديها فوزي كبارة، تسلم وزير الخارجية جبران باسيل أمس، أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد وليد اليعقوب في وزارة الخارجية، ما يؤشر الى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين التي تدهورت غداة أزمة احتجاز رئيس الحكومة سعد الحريري.

وأشارت مصادر وزارة الخارجية لـ«أو تي في إلى أن لبنان لم يتعاطَ بطريقة استنسابية مع ملف السفير السعودي، بل انطلاقاً من حرصه على أفضل العلاقات مع السعودية ، وقالت مصادر نيابية في 8 آذار لـ «البناء» إن «تعيين سفير للسعودية في لبنان، هو مؤشر على اعتماد السعودية أسلوباً جديداً في التعامل الدبلوماسي مع لبنان مبنياً على احترام السيادة اللبنانية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وافتعال الأزمات وتحريض اللبنانيين على بعضهم بعضاً»، لكنها لفتت الى أن «السفير في نهاية المطاف ينفذ سياسة حكومته، وبالتالي من المبكر الحديث عن تغير السياسة السعودية تجاه لبنان في ظل تعثر الحلول في المنطقة وتحديداً في سورية واليمن الى جانب السياسة التصادمية والتصاعدية التي تتبعها السعودية في وجه إيران وحربها على اليمن وتورطها في تصفية القضية الفلسطينية، وبالتالي ستستمر في استخدام لبنان كورقة للضغط على إيران وحزب الله».

البناء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout