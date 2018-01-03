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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 3 كانون الثاني 2018

3
JANUARY
2018
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الأخبار: عين التينة تتخوف من نية لاستهداف «التوقيع الثالث»
أزمة المرسوم عالقة ولا مبادرة للحريري

 

 

الديار: بعد قرار واشنطن والصهيونية ضم القدس والضفة الغربية واغتصاب معظم فلسطين
اغتصاب اولى القبلتين وضم الضفة فان اسرائيل قررت الذهاب الى اقصى الصراع
الشعب العربي والاسلامي سينتفض وانظمة عربية ستسقط والصراع مقاومة ضد الصهيونية
لا رحمة في الانتخابات النيابية المقبلة... إمّا احزاب اميركا والصهيونية وإمّا المقاومة

 


البناء: العشائر العربية والكردية في خورمشهر وسنندج تخوض المعركة السياسية... والباقي مطلبي
إيران والمواجهة.. خامنئي والعدو لن يترك فرصة... وبنس: لن نتركها بالتأكيد
الحريري بين عين التينة وبعبدا... وباسيل: معاملة السعودية بالمثل... ونصرالله اليوم

 

 

النهار: أول الاختبارات في مجلس الوزراء الخميس الحريري يتحرّك وسط تصلّب الحليفين المتباعدين

 

 


الجمهورية: الإحتجاجات تتوسع في إيران

 

 


اللواء: فصل «أزمة المرسوم» عن مجلس الوزراء.. ووزير المال في بيت الوسط
اليعقوب يقدِّم أوراق اعتماده لعون اليوم.. ومخاوف من فوضى الأسعار بعد رفع الـTVA

 


الأنوار: الخلاف بين الرئاستين الاولى والثانية ينتقل الى ٢٠١٨ والحريري يتوسط

 

 


the daily star: Iran deadly unrest rattles authorities

 

 


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