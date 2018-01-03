living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسر ار الصحف ليوم الأربعاء 3 كانون الثاني 2018

3
JANUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

كواليس
قالت مصادر متابعة للأحداث التي شهدتها إيران في الأيام الماضية إنّ أجهزة الأمن الإيرانية رصدت قرابة الألف جهاز هاتفي متصل بالأقمار الصناعية مباشرة دون المرور بالشبكة الهاتفية في إيران ومزوّد بحزمة أنترنت واسعة بقيت قيد العمل أثناء قطع تجريبي للأنترنت عن إيران لدقائق اختبارية، وإنّ هذا النوع من الأجهزة مع جهاز لابتوب يشكلان غرفة عمليات إعلامية تعمل كلّ إثنين أو ثلاثة منها في كلّ تظاهرة مع عدد من الهواتف المحمولة بحيث يُسيطر بواسطتها عشرة أشخاص على شعارات التظاهرات ويلبسونها الثوب المطلوب وفق الخطة المرسومة للتحرك المربوط خارجياً بقنوات فضائية عربية وأجنبية كما جرى عام 2009...

 

 

النهار: اسرار الآلهة

عصر المزايدات

أشار وزير الى أن عصر المزايدات سيبدأ قريباً وسيشهد تصعيداً مع انطلاق الحملات الانتخابية....


"ربيع" طهران

يقول سفير سابق إن ربيع طهران بدأ وإن القرار الأميركي المتخذ منذ زمن بعيد لم يجد من ينفذه قبل الرئيس ترامب وقد آن الأوان...

 

حياد فلسطيني

يقول ديبلوماسي فلسطيني رفيع إن توجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس حاسمة لناحية التعامل الايجابي مع الدولة اللبنانية وعدم التدخل في أي شأن لبناني داخلي....


دعوى ضد وزراء

تحضر مجموعة مدنية لتقديم دعوى قضائية خارج لبنان ضد عدد من الوزراء ربطاً بأزمة النفايات....

 

 

 

الجمهورية: اسرار

بورصة
تبيّن أن قسماً كبيراً من الأسماء المتداولة في بورصة الترشيحات يجري الترويج لها بطلب من أصحابها في حين إن رؤساء الكتل ليسوا في وارد ضم هؤلاء إلى لوائحهم.

تهدئة
لاحظت أوساط سياسية أن سفيراً جديداً نأى بنفسه عن التصريح لتهدئة الأجواء التي غلت في الفترة السابقة.

قرار
لوحظ أن حزباً بارزاً تأثر بما يحدث في دولة إقليمية أكثر مما تأثر بقرار إستهدفه في الصميم.

صفقة
طلب أحد المسؤولين توضيحات من أحد الوزراء حول صفقة أثيرت حولها شبهات مالية.

 

 

 

اللواء: اسرار


همس
يؤكّد مسؤول كبير امام زواره ان مرسوماً لإجراء تعيينات بالتعاقد في وزارة سيادية يفتقد إلى الأسس القانونية والأعراف المعمول بها.

غمز
من المستبعد ان تتحالف حركة سياسية مع تيّار موالٍ، بعدما تجاوزت «حرب الإلغاء» المستترة، بين الطرفين حدّها الأقصى.

لغز
توسّط مرجع لدى جهة رقابية، من أجل تسهيل مسألة تخص وزير حليف!

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout