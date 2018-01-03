أسر ار الصحف ليوم الأربعاء 3 كانون الثاني 2018

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر متابعة للأحداث التي شهدتها إيران في الأيام الماضية إنّ أجهزة الأمن الإيرانية رصدت قرابة الألف جهاز هاتفي متصل بالأقمار الصناعية مباشرة دون المرور بالشبكة الهاتفية في إيران ومزوّد بحزمة أنترنت واسعة بقيت قيد العمل أثناء قطع تجريبي للأنترنت عن إيران لدقائق اختبارية، وإنّ هذا النوع من الأجهزة مع جهاز لابتوب يشكلان غرفة عمليات إعلامية تعمل كلّ إثنين أو ثلاثة منها في كلّ تظاهرة مع عدد من الهواتف المحمولة بحيث يُسيطر بواسطتها عشرة أشخاص على شعارات التظاهرات ويلبسونها الثوب المطلوب وفق الخطة المرسومة للتحرك المربوط خارجياً بقنوات فضائية عربية وأجنبية كما جرى عام 2009...

النهار: اسرار الآلهة

عصر المزايدات

أشار وزير الى أن عصر المزايدات سيبدأ قريباً وسيشهد تصعيداً مع انطلاق الحملات الانتخابية....



"ربيع" طهران

يقول سفير سابق إن ربيع طهران بدأ وإن القرار الأميركي المتخذ منذ زمن بعيد لم يجد من ينفذه قبل الرئيس ترامب وقد آن الأوان...

حياد فلسطيني

يقول ديبلوماسي فلسطيني رفيع إن توجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس حاسمة لناحية التعامل الايجابي مع الدولة اللبنانية وعدم التدخل في أي شأن لبناني داخلي....



دعوى ضد وزراء

تحضر مجموعة مدنية لتقديم دعوى قضائية خارج لبنان ضد عدد من الوزراء ربطاً بأزمة النفايات....

الجمهورية: اسرار

بورصة

تبيّن أن قسماً كبيراً من الأسماء المتداولة في بورصة الترشيحات يجري الترويج لها بطلب من أصحابها في حين إن رؤساء الكتل ليسوا في وارد ضم هؤلاء إلى لوائحهم.



تهدئة

لاحظت أوساط سياسية أن سفيراً جديداً نأى بنفسه عن التصريح لتهدئة الأجواء التي غلت في الفترة السابقة.

قرار

لوحظ أن حزباً بارزاً تأثر بما يحدث في دولة إقليمية أكثر مما تأثر بقرار إستهدفه في الصميم.

صفقة

طلب أحد المسؤولين توضيحات من أحد الوزراء حول صفقة أثيرت حولها شبهات مالية.

اللواء: اسرار



همس

يؤكّد مسؤول كبير امام زواره ان مرسوماً لإجراء تعيينات بالتعاقد في وزارة سيادية يفتقد إلى الأسس القانونية والأعراف المعمول بها.

غمز

من المستبعد ان تتحالف حركة سياسية مع تيّار موالٍ، بعدما تجاوزت «حرب الإلغاء» المستترة، بين الطرفين حدّها الأقصى.

لغز

توسّط مرجع لدى جهة رقابية، من أجل تسهيل مسألة تخص وزير حليف!