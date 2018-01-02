دعوة إلى يوم غضب هذا الخميس؟

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اعلنت لجنة العمال المياومين وجباة الإكراء في شركة كهرباء لبنان، في بيان اليوم، انها التقت "رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الاسمر الذي أجرى عدة إتصالات بالمعنيين بالملف وكانت النتائج سلبية ولم تفض إلى حل قريب" مشيرة الى ان الاسمر أكد "دعمه المطلق لقضية العمال بعد إنسداد الأفق وضبابية الرؤية لإيجاد حل منصف وعادل للقضية".

وقررت اللجنة "التحرك يوم الخميس القادم وتنفيذ يوم غضب"، داعية "كافة المياومين في المناطق والمركزية للمشاركة الفعالة في التحرك"، واعلنت "التجمع في المبنى المركزي إبتداء من صباح الخميس 4 الجاري، وأبقت اللجنة إجتماعاتها مفتوحة".