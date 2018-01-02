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في اليوم الثاني من العام الجديد، توزع اهتمام اللبنانيين بين عنوانين:



الأول، إقليمي-دولي سلبي، يتمثل بالتطورات الإيرانية المتسارعة، التي تطرح أكثر من سؤال حول التوقيت والخلفيات الفعلية والتداعيات.



أما العنوان الثاني، فمحلي-إقليمي إيجابي، جسَّده حضور السفير السعودي المعيَّن لدى لبنان وليد اليعقوب إلى قصر بسترس، وتسليم نسخة عن أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، بعد قبول اعتماد السفير اللبناني لدى الرياض فوزي طباره، في مؤشر واضح إلى عودة المياه إلى مجاري العلاقة التي عكَّرتها قضية احتجاز رئيس الحكومة، في وقت يُنتظر أن يستكمل مسار استعادة العلاقات الطبيعية بتقديم اليعقوب أوراق اعتماده إلى الرئيس ميشال عون غدا.



في غضون ذلك، وفيما أعلن عن عقد الجلسة الاولى لمجلس الوزراء في قصر بعبدا الخميس المقبل، ووسط حديث عن زيارة مرتقبة للرئيس سعد الحريري الى عين التينة، لا تزال قضية ضباط الانصهار الوطني أو ضباط دورة 1994 مطروحة بقوة في السياسة، علماً أن إطارها الدستوري والقانوني وعلى مستوى القضاء محسوم... أما الدليل، فتفاصيله بعد ثوان قليلة.