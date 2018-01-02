مأتم مهيب لميشال يونس

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في مأتم مهيب، اقيمت مراسم الجنازة اليوم للمرحوم ميشال يونس، في كنيسة مار الياس للروم الأرثوذوكس في الرابية، بحضور النائب ابراهيم كنعان ممثلا فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والنائب ايلي عون.





وقد ترأس مراسم الجنازة المطران قسطنطين كيال الذي القى عظة شرح فيها مآثر الفقيد ونجاحاته في التجارة والصناعة وعن مواقفه الوطنية وتضحياته من اجل لبنان.





وكانت كلمة للمحامي ريمون عازار باسم نادي ليونز المتن نوه فيها بمحبة الفقيد لعمل الخير ومحبة الناس والمواقف الصادقة والشجاعة، ووجه تحية لفخامة الرئيس العماد ميشال عون على مواقفه الحكيمة في ادارة البلاد، شاكرا اياه على انتدابه "النائب الصديق ابراهيم كنعان لتمثيله في هذا الوداع الاخير".



وبعدها تقبلت العاءلة التعازي وووري الفقيد الثرى في مدافن العائلة.