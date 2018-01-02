living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرئيس عون: إنقضاء الأعياد بسلام اكد مرة اخرى على ثبات الاستقرار الأمني في البلاد

2
JANUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن ارتياحه للاجواء الامنة التي رافقت احتفالات اللبنانيين بعيد الميلاد واستقبالهم للسنة الجديدة، منوها بالاجراءات التي اعتمدها الجيش والقوى الامنية لحفظ الامن وتوفير الامان في المناطق اللبنانية كافة. واشاد الرئيس عون بجهوزية القوى الامنية والمؤسسات الاغاثية خلال هذه الفترة فانقضت الاعياد بسلام ما اكد مرة اخرى على ثبات الاستقرار الامني في البلاد واعطى صورة مشرقة للبنان في الخارج واسقط محاولات البعض التشويش على مسيرة الامان التي يعيشها لبنان منذ ما يزيد عن سنة.

 

وزير الدفاع

والاوضاع الامنية، عرضها اليوم رئيس الجمهورية مع وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف الذي اشار الى ان البحث مع الرئيس عون تناول التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر روما لدعم الجيش والمؤسسات الامنية اللبنانية، والاتصالات القائمة لتأمين نجاح المؤتمر. كما عرض الوزير الصراف مشروع انشاء مراكز لتدريب الرتباء والضباط على المكننة، مشيرا الى اهمية مثل هذا المشروع في اطار تحديث العمل في مؤسسات الوزارة.

واطلع وزير الدفاع رئيس الجمهورية على نجاح الترتيبات الامنية التي كانت اتخذتها وحدات الجيش بالتنسيق مع القوى الامنية الاخرى والمؤسسات الاغاثية لتأمين الاستقرار عشية استقبال السنة الجديدة على الاراضي اللبنانية كافة.

 

سفير لبنان في بلغاريا

واستقبل الرئيس عون سفير لبنان المعين في بلغاريا توفيق جابر وزوده بتوجيهاته لمناسبة تسلمه مهامه الجديدة.

 

اوراق اعتماد خمسة سفراء

من جهة اخرى يتسلم الرئيس عون قبل ظهر غد الاربعاء، اوراق اعتماد خمسة سفراء هم: الفيليبين، كوبا، المكسيك، المملكة العربية السعودية، جمهورية فيجي.

 

وتقام للمناسبة المراسم الخاصة بتقبل اوراق اعتماد السفراء.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout