الرئيس عون: إنقضاء الأعياد بسلام اكد مرة اخرى على ثبات الاستقرار الأمني في البلاد

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اعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن ارتياحه للاجواء الامنة التي رافقت احتفالات اللبنانيين بعيد الميلاد واستقبالهم للسنة الجديدة، منوها بالاجراءات التي اعتمدها الجيش والقوى الامنية لحفظ الامن وتوفير الامان في المناطق اللبنانية كافة. واشاد الرئيس عون بجهوزية القوى الامنية والمؤسسات الاغاثية خلال هذه الفترة فانقضت الاعياد بسلام ما اكد مرة اخرى على ثبات الاستقرار الامني في البلاد واعطى صورة مشرقة للبنان في الخارج واسقط محاولات البعض التشويش على مسيرة الامان التي يعيشها لبنان منذ ما يزيد عن سنة.

وزير الدفاع

والاوضاع الامنية، عرضها اليوم رئيس الجمهورية مع وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف الذي اشار الى ان البحث مع الرئيس عون تناول التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر روما لدعم الجيش والمؤسسات الامنية اللبنانية، والاتصالات القائمة لتأمين نجاح المؤتمر. كما عرض الوزير الصراف مشروع انشاء مراكز لتدريب الرتباء والضباط على المكننة، مشيرا الى اهمية مثل هذا المشروع في اطار تحديث العمل في مؤسسات الوزارة.

واطلع وزير الدفاع رئيس الجمهورية على نجاح الترتيبات الامنية التي كانت اتخذتها وحدات الجيش بالتنسيق مع القوى الامنية الاخرى والمؤسسات الاغاثية لتأمين الاستقرار عشية استقبال السنة الجديدة على الاراضي اللبنانية كافة.

سفير لبنان في بلغاريا

واستقبل الرئيس عون سفير لبنان المعين في بلغاريا توفيق جابر وزوده بتوجيهاته لمناسبة تسلمه مهامه الجديدة.

اوراق اعتماد خمسة سفراء

من جهة اخرى يتسلم الرئيس عون قبل ظهر غد الاربعاء، اوراق اعتماد خمسة سفراء هم: الفيليبين، كوبا، المكسيك، المملكة العربية السعودية، جمهورية فيجي.

وتقام للمناسبة المراسم الخاصة بتقبل اوراق اعتماد السفراء.