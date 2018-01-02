بعد 30 عاما.. أشهر صحيفة سعودية تتوقف عن الصدور من لندن وستغلق مكتبها في بيروت!

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أغلقت صحيفة "الحياة" السعودية التي تصدر من لندن، مقرها الرئيس في العاصمة البريطانية بعد 30 عاما من الإصدار دون انقطاع.

وأبلغت إدارة الصحيفة جميع المحررين في لندن، أن السبت الفائت كان آخر يوم للصدور من لندن، وأقامت حفلا بسيطا بهذه المناسبة.

ومن المقرر أن تغلق إدارة الصحيفة مكتبها في بيروت منتصف العام الجديد، على أن تنقل بعض محرريها وموظفيها إلى مكتب دبي الذي سيتحول إلى المركز الرئيس، على أن يبقى مصطفى الزين في العاصمة البريطانية كمراسل للصحيفة.

وليست معروفة حتى الآن خطط إدارة الصحيفة الجديدة بعد انتقالها إلى مقرها الجديد في دبي، فيما تتردّدت أنباء تفيد بأن التركيز في المرحلة الجديدة سيكون على النسخة الإلكترونية تماشيا مع لغة العصر.

والعام الماضي، أنهت صحيفة "الحياة" علاقتها بالكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي؛ بسبب ما اعتبرته مواقف الأخير المعارضة لسياسات المملكة، وتأييده لجماعة "الإخوان المسلمون".

يشار الى أن الأمير السعودي خالد بن سلطان هو من أصدر الصحيفة للمرة الأولى من لندن.