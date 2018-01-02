من الاربعاء ولغاية السبت.. نحن على موعد مع منخفض جوي عالي الفعالية!

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أفادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية أن منخفضا جويا سيضرب لبنان الأربعاء ويستمرّ ليوم السبت.

وبحسب المصلحة، يبدأ منخفض جوي رطب وعالي الفعاليةالاربعاء ويستمرّ لغاية السبت، مع امطار غزيرة وتشكل سيول وهبوب رياح قوية خاصة يوم الجمعة. وطلبت من المواطنين الانتباه من السيول ومن أصحاب البيوت البلاستيكية الانتباه من الرياح القوية.

وفيما يلي النشرة المفصّلة:

الثلاثاء: طقس متقلب مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 12 درجة بقاعاً و 20 درجة ساحلاً – احتمال ضئيل لهطول امطار متفرقة - رياح قوية - ثلوج خفيفة على 1800 متر.

الاربعاء: طقس غير مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 13 درجة بقاعاً و21 درجة ساحلاً مع هطول امطار متفرقة وثلوج على 1900 متر وهبوب رياح قوية.

الخميس: طقس غير مستقر مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 10 درجة بقاعاً و 16 درجة ساحلاً – تهطل امطار متفرقة مع برق ورعد وتتساقط ثلوج على ارتفاع 1600 متر- رياح قوية.

الجمعة: طقس غير مستقر مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 9 درجة بقاعاً و 14 درجة ساحلاً – تهطل امطار متفرقة غزيرة – تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر- رياح قوية جداَ - تتشكل السيول.

السبت: طقس متقلب مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 13 درجة بقاعاً و 18 درجة ساحلاً – تهطل امطار متفرقة وتتساقط ثلوج خفيفة على ارتفاع 1500 متر.