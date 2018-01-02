احتفال رأس السنة في وسط بيروت.. تخطى الـ50 ألف مشارك

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أكد رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني أن “عدد الحاضرين للاحتفال برأس السنة في وسط بيروت تخطى الـ50 ألف بمشاركة سياح من أوروبا ودول الخليج”. وقال: “هذا الاحتفال كان خطوة ضرورية لإعادة إحياء قلب بيروت الذي له تأثير إيجابي في الاقتصاد، وإن شاء الله ستبقى ساحة النجمة مفتوحة دائماً للجميع”.

ولفت عيتاني في حديث لـ“الحياة” إلى أن “هناك خطوة تشجيعية من مالكي العقارات في ساحة النجمة لتخفيض الإيجارات لتشجيع الناس على الاستثمار”. وقال إنه سيجدد دعوته “أصحاب الأملاك إلى عدم تقاضي بدل لفترة معيّنة للمستأجرين إلى أن يتم تنشيط السوق”.



وأشار عيتاني إلى أن البلدية عازمة على إقامة نشاطات ترفيهية في شكل دائم على أن لا يمر شهر من دون إقامة نشاط.