بالفيديو - ليلة راس السنة من العام 2000 لم تكن عادية بالنسبة الى لبنان

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في اليوم الأخير من العام 1999 أرادت مجموعة ارهابية، أن تغمض عيني لبنان على إرهاب التكفير. وفي ذلك الوقت استبسل مقدّم مغوار مع جنوده في الاستشهاد ليفتح لبنان عينيه على فجر شرف وتضحية ووفاء لن ينساه أبداً. (التفاصيل في الفيديو المرفق)



هي قصّة العقيد المغوار الشهيد ميلاد النداف التي بدأت ليلة راس السنة مع المجموعة التي كان يراسها الأصولي بسّام كنج. يومها كمنت تلك المجموعة للجيش اللبناني الذي خاض رجاله المعركة، التي منها أطل الارهاب براسه للمرة الاولى من لبنان وبعدها تفشى في العالم... لكن اليوم وبعد ثمانية عشر عاماً يغفو العقيد المغوار الشهيد ميلاد النداف ملفوفاً بالعلم وروحه مع رفاق السلاح الذين قطعوا راس الارهاب ودحروه من الاراضي اللبنانية في معركة فجر الجرود.