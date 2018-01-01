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بيروت عادت الى صباها وايام شبابها

1
JANUARY
2018
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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:


كل عام وانتم بخير . اعاده الله على لبنان واللبنانيين بفرح عظيم وسلام عميم .

من اوكلند - نيوزيلندا الى طوكيو الى نيويورك وباريس وروما وريودوجانيرو الى موسكو وجوهانسبرغ وهونغ كونغ ودبي الى القدس وبيروت عام ولىّ وعام هلّ وحلّ . ودع اللبنانيون 2017 بافضل مما ودعوا ال2016 . لم ينقلب فرح الليل بكاء في النهار . للمرة الاولى منذ سنوات تمر سهرة رأس السنة من دون ضحايا حوادث سير . صحيح الجرحى كثر لكن 0 قتلى . كل التخويفات والتهويلات والشائعات عن اعتداءات وهجمات ارهابية ليلة العيد وقبلها بددتها تدابير واجراءات غير مسبوقة تعاونت فيها الاجهزة الامنية والجيش واثمرت حركة ببركة وفعالية اظهرت اكثر من اي وقت مضى ان الحضور يوازي الهيبة وان الغيبة تعني الخيبة والاهم ان الدولة قرار وان القرار خيار وان الخيار هو ارادة الاحرار .

عادت بيروت امس الى صباها وايام شبابها وهي التي كساها الغبار وارهقها الدمار وشاخت وهي في عمر الازهار . في ليلة الفرح بالامس تذكر اللبنانيون - او من اراد ان يتذكر - الذين سقطوا من اجلهم كي يعيشوا ويحتفلوا ويفرحوا ويتذكروا . تذكروا الشهداء المنتصرين في الضنيه ليلة رأس السنة 99-2000 الذين احتفلوا ببداية القرن الجديد على صوت هتافات الغدر وخناجر النحر ورصاص الارهاب والاعلام السوداء والقلوب الظلماء . لم تبدأ الحرب على الارهاب بعد 11 ايلول 2001 بل بدأ الارهاب حربه عندما اعلن لبنان منطلقا لها ومنصة ودارا . وكما بدأت الحرب من لبنان انتهى الارهاب فيه بعد ثمانية عشر عاما . اقل من عقدين كان ميلاد النداف فيهما مع رفاقه في الجيش خط دفاع وروح اندفاع مقاتلين وشهداء وخالدين لاجل لبنان , وكي يتذكر اللبنانيون على رأس كل سنة ان الفرح الذي يعيشونه كلف غاليا .

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