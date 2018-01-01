رئيس ووزير... قطبا الانجازات

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- جومانا ناهض -



ينتهي عامٌ ويبدأ عامٌ ويزيدُ في عمرِ كلّ منّا عامٌ.

أيّامٌ تمرُّ فيها الأفراحُ والأحزانُ، الآلامُ والصّحةُ، البسمةُ والدّمعةُ، لكنّ الأهمّ أنّنا لم نقلِبْ يوْمًا الأملَ إلى يأسٍ.



كيف نفقدُ الأملَ ونحن نعيشُ في بلدٍ رئيسه ميشال عون.

كيف ندمعُ ونحن نعيش في زمنِ رئيسٍ قاسى ما قاساه ولم يَمحُ الابتسامةَ يومًا عن وجهِه.

كيف نتألّم ونحن نعيش في ظلِّ عمادٍ يسعى في كلّ خطوةٍ لرفعِ الظّلمِ والأوجاع والإجحاف عن شعبِه.



٢٠١٧ لم تكنْ بالسّوء الّذي يراها فيه البعْضُ. لمْ تكُنْ سيّئةً إلّا لمنْ يُريدُ للدّولَةِ أنْ تبقى ضعيفةً، إلّا لمنْ لا يزالُ يُريدُ أنْ يزحَفَ ويسْتعطيَ ويسْتزلمَ لأشباهِ الرّجالِ كي يستحصِلَ على مركزٍ ما يسرقُ منْ خلالِه أبناءَ بلدِه.

٢٠١٧ لم تكنْ سيّئةً إلّا لمنْ لمْ يردْ إصلاحًا وتغييرًا لكلّ منافِذِ الفسادِ.

٢٠١٧ لمْ تكنْ سيّئةً إلّا لمنْ شكّلَ لهم جبران باسيل الوزير الملك ورئيسُ الحزبِ الّذي لا يهدأُ أزمةً معنويّةً ونفسيّةً.



فكيف يكون العامّ ٢٠١٧ عامًا سيّئًا وجبران باسيل واجهةَ لبنان في الخارجِ.

لمْ يكنْ سيّئًا ولن يكونَ ما دام جبران باسيل قد زارَ دوَلَ العالمِ القريبةِ والبعيدةِ تثبيتًا لأحقيّة المغتربين بانتخابِ ممثّليهم في المجلسِ النّيابي.



٢٠١٧ عام جبران والتّيار في تحقيق براكينَ منَ المشاريع: الماء والكهرباء والسّدود، قانون الانتخاب، مشروع البترول ...

٢٠١٧ لن نفتقدَك كثيرًا ما دام قطبا الانجازاتِ الوطنيّةِ سيكملان مسيرتهما في ال ٢٠١٨ .



فشكرًا للّه الّذي أطالَ بعمرِ الرّئيس وأنعمَ علينا بالوزير باسيل ليعودَ لنا الأمانُ والسّلام.