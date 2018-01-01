"توقعات ميشال حايك لعام 2018 كاملة".. انفجار واغتيال وأكثر!

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أطلّ ميشال حايك عبر شاشة "MTV"، ليلة رأس السنة، مطلقاً توقعاته للعام 2018، فما هي أبرز الأمور التي كشف عنها محلياً وعربياً وعالمياً؟

محلياً:

- أملٌ من عمق اليأس، إذ ينتظر اللبنانيون فرصاً ومناسبات للتعبير عن حبهم للحياة، إضافة إلى توافد المغتربين والسياح لتجربة المغامرة السياحية.

- نهضة وانتفاضة في مراكز معاينة السيارات، خطة جديدة في الدوائر العقارية وإصلاحات في السجون والمستشفيات. وحلول سريعة وتحدي الوعود السابقة في ملف أزمة السير وأصحاب مولدات الكهرباء في الواجهة مجدداً. وفي الصورة أيضاً نقل بري وبحري وسكك حديد فوق الأرض وتحت الأرض.

- حزم الأجهزة الأمنية في عمليات دهم وتوقيفات على المرافق الحدودية تطال أصحاب مناصب عالية.

- خطة اقتصادية شبه متكاملة بين الوزارات ومصرف لبنان مع روزنامة لتطبيقها.

- الليرة مستقرة وقوية مثل الأرز. قطاع العقارات يتأرجح، ولكن لا يعود إلى الوراء.

- ملفات التربية والكهرباء والنفايات لن تبقى حكايات ولا حبراً على ورق، بل ستتحول إلى حقائق ملموسة ولو بعد أعاصير.

- كثرة الطيور والأشجار في لبنان وعقوبة الاعتداء على البيئة ستوازي عقوبة الاعتداء على الإنسان وأكثر.

- العلاقة ما بين الرئيسين عون وبري أكبر من ملف الضباط.

- يستقطب اللواء عباس ابرهيم أعلى نسبة مشاهدين.

- حرارة اللقاء بين الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع فيها محاولة لإخفاء لما سُمي طعن وبحص.

- عمل فني جديد بعنوان "أوعا خيك".

- "انفصام" في تصرفات بعض النواب والوزراء في المرحلة المقبلة.

- تحركات غير اعتيادية ذات صلة بمخفر حبيش.

- إحصاءات ربيع الهبر تتخطى الحسابات والتوقعات، ومنها ما يسبب مشكلة.

- نهر الليطاني نهر الاحداث.

- ملف نزار زكا المحتجز بإيران لن يكون طي النسيان.

- وساطة لإنهاء الجولات بين محطات التلفزيون اللبنانية بصيغة لا غالب ولا مغلوب.

- حادث مثير بأحد مصاعد لبنان.

- استهداف حركة الشباب المسلم بالمخيمات الفلسطينية.

- ما رأيناه في مطار بيروت لن يكون خاتمة الأحزان.

- وجه إعلامي برسم الخطف والابتزاز.

- ليس صحيحاً أنه لن تفاوض الحكومة السورية حول ملف عودة اللاجئين وغيرها من الملفات.

- العد العكسي لبداية انتفاضة في سجن رومية.

- الجدار الفاصل الذي تتحضر اسرائيل لبنائه على الحدود اللبنانية لن يحميها.

- مستجدات في قضية الإمام المُغيب موسى الصدر ورفاقه.

- عقاب صقر عرضة لأكثر من حادثة وحدث.

- هيئة متفرعة من 14 آذار على الساحة من جديد بأغلبية وجوه ودم جديدين.

- موجة استنكار محورها شارل جبور.

- الحزب القومي السوري الاجتماعي يدخل مرحلة الانتقام.

- جديد الدولة اللبنانية: قانون إعدام محدود، قانون عفو وإقرار الزواج المدني ولمن بأسلوب لبناني.

- سنقرأ اسم الوزير فنيانوس بحدث أبعد من وزارة الأشغال.

- تشكيل جبهة هدفها خرق تركيبة العهد في لبنان.

- النأي بالنفس شعار عمره قليل.

- شهرة أرمنية جديدة في عالم الرياضة.

- عودة زمن التفاح اللبناني.

- تلفزيون لبنان من الهامش الى داخل الحدث.

- المحكمة الدولية تقول كلمتها في لبنان والإتهام لن يمر.

- مواكبة علنية ترافق السيدة فيروز.

- الإعلامية ديما صادق تعلي الصوت ولا تهتم بالنتائج.

- ظهورات سماوية كثيفة.

- لفتة من القديسين في لبنان نحو الشعب والأرض.

- حشود بمحيط ضريح الرئيس رفيق الحريري.

- بعد أكثر من 60 سنة على وجوده، السلاح الفلسطيني في لبنان يصبح في الضوء.

- حصول كلودين ميشال عون على عدد من الألقاب ولن تخيفها الإشارات الحمراء.

- يثير اللون البرتقالي الكثير من الحساسيات ويشعر الأفراد أنهم مقيديون به، ما يخلق بلبلة.

- كوستابرافا وبرج حمود مطمران للكثير من الملفات.

- أهل المر الرقم الصعب بالمعادلة رغم كل شيء.

- فصل ثانٍ من قصة ظهور بلال بدر.

- تشويه يصيب بلدية بيروت ورئيسها جمال عيتاني.

- المجلس الدستوري يدفع ثمن البعض من قراراته.

- الرابية لا تزال مستهدفة.

- تستعين إحدى الدول بخبرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والناس تطمئن عن الحاكم.

- الدهشة تغمر محيط أحد ابراج بيروت.

- الرئيس سعد الحريري يقدم من جديد أوراق اعتماده للسعودية.

- الوزير جبران باسيل وجعجع معرضان بشكل دائم.

- القضاء يعلن الحداد إثر اعتداء مدبر واثر حادث.

- "بحصة" الرئيس الحريري لن تفتتها الايام.

- وجه اللواء عثمان يستفز بعض الخلايا والأعداء وهو في المرصاد.

- رئيس بلدية كسروان الفتوح جان حبيش بدائرة الاهتمام الصحي والانتخابي.

- تأثير جورج وسوف كبير في جمهوره.

- إشارات تحذيرية وأكثر لوليد جنبلاط وابنه تيمور.

- الشيخ بهاء الدين الحريري في قلب الشاشة.

- سقوط قناع عن إحدى الشخصيات على أحد معابر لبنان.

- ظهور ولد صغير يملك قدرات خارقة واهتمام الأولاد بالماورائيات.

- تحركات غير منضبطة داخل حركة أمل.

- الفصل الاول لمخطط ضد نادر الحريري.

- سلاح حربي يصيب إحدى الطائرات.

- محاولة لردع جوزف ابي فاضل.

- حدث استثنائي مرتبط بصحيفة الأخبار.

- قصة عادل كرم وهشام حداد تتخطى "هيدا حكي" و"لهون وبس".

- ضربة جزاء لمارسيل غانم في نهاية المباراة القضائية.

- هدف الأهداف هو رأس الجمهورية.

- معلومة لرجال الأمن عن متفجرات لا تقل قوة عن تلك التي استعملت لتفجير موكب الرئيس رفيق الحريري.

- مجموعة خروق في لبنان؛ الخرق الاول: انفجار واغتيال. الخرق الثاني: كشف محاولة ونجاة. الخرق الثالث: مصدر السفارات ومواقع التواصل الاجتماعي ستكون حقائق وليس شائعات.

- مسلسل تغييرات وتعديلات ذو صلة بالانتخابات النيابية.

- عقدة التحالفات ستفجر الانتخابات.

- خط عمليات نيابية يلف لبنان خاص بـ"حزب الله"، وغصة ترافق النجاحات والانتصارات.

- عروض وحسومات ترافق الانتخابات النيابية.

- هزة نيابية كبيرة في صيدا، وظهور عبارة "اشرف ريفي طرابلس وليس بيروت".

- الرئيس عون لن يبيع الوطن بالتوطين ولو مقابل محو مليارات من الدين العام

- مصالحات معرابية خارج معراب

- أكثر من منطقة لبنانية تطالب سليمان فرنجية بفرع لـ"تيار المردة" على أرضها

- رسالة غير خطبة إلى قصر بعبدا

- لن يكون الهدوء دائما سيد الموقف في بعبدا

- دخان غير ابيض من مدخنة بكركي، خطة مشبوهة لعبور عتبة الصرح، أمر بطريركي يهز البلاد، وزحمة غير اعتيادية في ساحات بكركي

- شحوب في أفق الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير

- كلام ومواقف من نوع آخر للبابا فرنسيس حول زيارته للبنان والمنطقة

- لن يتوقف لبنان عند تهديدات اسرائيل بإرجاعه للعصر الحجري، بل سيبادر ويتحدى ويستفز ولن يخشى غيوم الحرب

- يكسر "حزب الله" القاعدة بامتلاكه صواريخ مضادة للطائرات

- إعلام "حزب الله" لم يكون بمنأى عن الخطر

- الشيخ نعيم قاسم في واجهة "حزب الله"

- جانب من وجود "حزب الله" تحت الارض الى العلن

- الناس يسألون: هل يطل السيد حسن الله ام لا؟ يتكلم أو لا؟

- يتبنى بعض الإسرائيليين نصائح السيد حسن نصرالله

- استفزاز غير مسبوق لـ"حزب الله" كي تصل الطابة إلى ملعبه

- الحزن يلاحق جمهور "حزب الله"

- عماد مغنية وسمير قنطار ليسا اسمين في ذاكرة الحزب، ولكن بحاضره

- عملية ذات صلة بـ"حزب الله" ضخمة وخطرة ودقيقة في مسرحها وتوقيتها ومشاهدها واصوات مروعة

- القضاء على "داعش" والنصرة في لبنان لن يقضي على خطر استهداف مناطق شيعية

- يصر الرئيس عون على مصارحة الشعب بكل التفاصيل المرتبطة بحياته، خصوصا أوضاعه الصحية

- يخشى الرئيس بري أشياء كثيرة وتعود إلى ذهنه مشاهد الحرب الأهلية ولا يريد أن يسمع ببيروت الشرقية والغربية

- خطر على الرئيس الحريري ليس شائعة والاستقالة ليست منسية والخطة هجومية حتى في ما يخص اللقاء بالسيد حسن نصرالله

- سليمان فرنجية يتحدى الخطر واسمه بالخط العريض

- سمير جعجع: إلى الشمال در

- طلعة جنبلاط قاسية والعهد ليس عهده، لكنه سيستوعب كل المفاجآت

- سامي الجميّل يجذب خصومه والتراجع في مواقفه ممنوع

- اتصال يجرى بهاتف الوزير جبران باسيل يغيّر المعادلة، والناس تسأل "اين هو؟"

- يتكلف قائد الجيش العماد جوزف عون بمهمات غير عسكرية ويعزز امنه الشخصي

- اشرف ريفي على الساحة من جديد ويدخل الطوارئ

- وئام وهاب يحصد ما زرعه رغم كل المحاولات للحد من قدراته.

عربياً وعالمياً

- تنسدل الستارة عن اسم دي ميستورا في سوريا

- بعض خصوم سوريا يشاركون في أعمارها

- احتمالات كبيرة في فلك ماهر الاسد

- لن يبقى الجولان جغرافيا جامدة

- تقدّم ملموس في ملف المطرانين المخطوفين في سوريا

- تستفيق سوريا على خبر مرتبط بالديبلوماسية العالمية لم تسمع به منذ سنين

- ارتفاع العقارات السورية

- ادلب ارض للدماء والدموع

- سؤال يطرح: إلى متى سيبقى مناف طلاس خارج سوريا؟

- غدر في طريق رئيس عمل الفريق السوري

- جمال سليمان بدور غير تمثيلي

- قرار الرئيس الأسد بالبقاء يظهر أنه ارتكز فيه على نبوءة قديمة جدا

- الرئيس السيسي على فوهة بركان وحيطة وخطر وحذر في شرم الشيخ

- حقد الإرهاب على الأقطاب والبابا تواضريوس يوازي الحقد على السيسي وفريقه

- الامين العام لجامعة الدول العربية محمد ابو الغيط في ورطة

- الرياضة المصرية رائدة في العالم العربي وتحصد جوائز عالمية

- يستعد ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان للعبور إلى العرش الملكي فوق ورود ملغمة

- اسم ولي العهد الجديد للسعودية يشغل بال المملكة

- عيون السعوديين على وزارة الداخلية ووزيرها

- أحداث أمنية في السعودية بأشكال مختلفة

- المطلوب من أمن ولي عهد السعودية تأمين نجاته هذه المرة أيضاً

- عفو ذهبي سعودي على رأس القلم الملكي

- التصعيد الإيراني- السعودي سيحبس انفاس العالم

- نصائح طبية للأمير محمد بن سلمان للتخفيف من تناول الوجبات السريعة

- أسماء نساء سعوديات تضيء في محافل محلية ودولية بمجالات الثقافة والأناقة

- تسوية مع الأمراء المسجونين في السعودية

- اعتداء على قناة إعلامية سعودية

- الصواريخ والطائرات الحربية السعودية تنتظر أمر الأمير محمد بن سلمان للانطلاق والتحليق بأكثر من اتجاه، وغير اليمن حتى.

- شعار جديد بين الفلسطينيين والإسرائيليين "لكم قدسكم ولنا قدسنا"

- انتقال الشؤم الى الرؤساء ترامب، نتنياهو ومحمود عباس

- تنقلب الأدوار في قضية تعني المسجد الأقصى والعرب لن يتراجعوا ابداً

- محاولة جديدة لجعل إسماعيل هنية بلا صوت

- تحركات يحيى الصنوار تجعل الآخرين يحسبون حسابه

- عهد جديد من التحديات لعهد التميمي داخل السجن وخارجه. وإطلالتها تحرك الشارع في الوقت القريب

- لن يعود الطيران الحربي الاسرائيلي سالماً دائماً

- وثيقة تاريخية تحمل تواقيع أجنبية وعربية وإسرائيلية، وتنتظر توقيع ممثل عن ايران و"حزب الله"

- المعركة مفاجئة وسريعة وتحدث أهدافاً

- مَشاهد الاستعدادات وتحضير الملاجئ وتخزين المواد الغذائية

- ازدياد محاولات التطبيع بين إسرائيل وبعض الدول العربية، خصوصاً من ناحية الرياضة والفن والثقافة

- عمل انتقامي في مرفأ اسرائيلي أثناء تجاوز شخصية معروفة

- تل أبيب في المرمى

- كل شيء يتغير مع تغيير الحكم في الجزائر

- تكثر الرهانات على شخصية عسكرية جزائرية

- امير الكويت لن يتوقف عن استكمال مساعيه التاريخية لتكريس المصالحات بين الاخوة العرب

- هزة في الكويت وطقس اوروبي فيها

- يشهد أحد أسواق عمان منها مرفق سياحي غصّة واسعة

- في أفق الملك عبد الله امران؛ الاول يقود إلى مصالحة تاريخية عصت على الكثير من الدول والثانية أزمات منها أزمة صحية وأزمة على مستوى البلاد يرافقها حزن

- نتائج ارتدادية لجريمة السفارة الإسرائيلية في الاردن

- شوارع البحرين وبعد معابرها غير آمنة

- استهداف مرفق حيوي بحريني

- تنقلب الأمور رأساً على عقب في سودان عمر البشير

- انتهاكات للدور الذي يلعبه غسان سلامة في ليبيا

- حرية سيف الاسلام القذافي ليست مضمونة

- تنطلق ورشة ترميم واصلاح في ليبيا

- حفتر في مهب الخطر والربح معاً

- إحدى تظاهرات المغرب تحمل ارتدادات سلبية

- المغرب وجهة الاستثمارات ورؤوس الاموال وعشاق السكن الجميل من كل العالم

- مفاعيل السياحة والفن والجمال اقوى من الإرهاب في المغرب

- الفنون التونسية الى العالمية

- تتصدر المرأة التونسية الواجهة السياسية

- الانتخابات البلدية المقبلة في المغرب تحدث تغيرات مفاجئة في أداء السياسيين ولمستقبل انتخابات الرئيس للتونسي

- تتعافى تونس مالياً واقتصادياً بعد الانهيار

- الشيخ محمد بن زايد برسم الاستهداف المدبر

- صدمات تطال الديبلوماسية الإماراتية في الخارج

- حوادث مؤذية بانتظار بعض أفراد العائلة الحاكمة في الامارات

- صدمة في صفوف الحشد الشعبي في العراق

- مواقف وتصاريح لمقتدى الصدر في مواجهة النار ويرتدي البزة العسكرية

- اشتعال البرلمان العراقي

- نتائج المعركة التي ستحصل في صنعاء لن تنهي حرب اليمن

- لن يخاف احمد علي عبدالله صالح من التهديد ويحسم أمره ويدخل المواجهة

- ولادة رؤيا إيرانية بمواجهة الرؤيا السعودية وصراع بينهما

- قائد الحرس الثوري الإيراني والحرس الثوري برسم التصنيف العالمي، الذي سيفتح أفق الانتقام

- المشكلة في ايران تتخطى غضب الشارع وتلامس حدود الاغتيالات والاعدام

- يسعى امير قطر شخصيا عبر خطوات ومبادرات إيجابية لمنع احتدام العلاقات مع الإمارات

- صورة بين السعودية وقطر تجمع ملكاً واميرين

- صفحة جديدة للحكم القطري

- الطائرات تحلق فوق قطر من جديد

- تكثر قصص أردوغان الغريبة والخيالية داخل قصره وخارجه

- مخططات لاستكمال النيل من زعامة أردوغان

- الخطر يسبح في المياه التركية

- ابن بن لادن جاهز

- وزير دفاع عربي يتخطّى صلاحياته

- انتقال ظاهرة إطلاق الرصاص على الافراد في المدارس والجامعات والكنائس من أميركا إلى منطقتنا

- ظهور نسخة جديدة عن داعش

- صور جديدة عن موسم الحج تعلق في الأذهان

- ينتهي الربيع العربي في المناطق التي بدأ منها

- غزو الرقص الشرقي الى الشرق والغرب

- اكتشاف وثائق ذات صلة بأنبياء العهد القديم

- سقوط طائرة عربية

- مشاهد غير مألوفة لأمواج البحر المتوسط

- تهديدات لرئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي لن تبقى فقط كلاماً

- جمهور المغنية أديل يصاب بصدمة

- الأمير هاري على موعد مع فرحة غير مكتملة

- ما سيحدث في قصر باكينغهام لم يحدث سابقاً

- شعبية رئيس فرنسا ايمانويل ماكرون على المحك

- خبر مثير عن السيدة الفرنسية الاولى

- فرنسا ورئيسها في خطر

- يختار الإرهاب أحد مطارات فرنسا مسرحاً لعملياته

- خط هتلر والنازية على الساحة الألمانية من جديد

- أنجيلا ميركل بوضعية مقلقة على مرأى من الجمهور

- ايطاليا على موعد مع نكسة كارثية في عالم المواصلات

- استهداف مركز حكومي في ايطاليا

- حال من الذعر في ايطاليا

- خلل في فريق ريال مدريد

- غيمة سوداء في أفق الطيران الاسباني

- ما يحدث بين اسبانيا وكتالونيا سيشبه الربيع العربي

- فضائح في البيت الأبيض

- مغادرة بعض سكان البيت الأبيض وعلامات شؤم

- كشف التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية

- مسلسل فضائح ترامب الجنسية يتحول عاصفة تهز الولايات المتحدة

- رصيد صهر ترامب مهدّد بأكثر من إصابة

- لم ينتهِ دور أوباما

- حابة من الذعر في وول ستريت وخطر يهدد حياة ترامب

- مسلسل الابراج الأميركية لم ينتهِ

- مجازر إرهابية داخل روسيا وعمليات ثأر خارجها

- سوتشي ارض المفاجآت

- طوارئ على أرض احد المطارات الكندية

- انتعاش الاقتصاد الكندي بعد نكسة

- صاروخ من كوريا الجنوبية هدفه تحريك ملف السلام بمفهوم جديد

- كوريا الجنوبية على موعد مع تحولات جديدة تهز كوريا والعالم

- يتبدل أمور كثيرة في شخصية وعالم رئيس كوريا الجنوبية

- الإرهاب مصرّ على إثبات وجوده في اوستراليا

- حملات حكومية ومدنية بتطرف معاكس لترحيل الفكر الإرهابي من اوستراليا

- بعد تعدسلات على القوانين الأساسية، يجعل المهاجرون إعادة حساباتهم بالهجرة من اوستراليا واليها

- علامات تجارية كبيرة من بينها شركة أمازون برسم الاهتزاز

- انقلاب في بورصة النفط

- الانتربول حدث يتحول حديث الناس

- الكشف عن أسرار الكائنات الغريبة عن الارض

- الكشف عن جريمة كبيرة محورها رجال دين كبار في الكنيسة

- هزة كبيرة في عرش ملكات الجمال

- صدمة بين مغردي "تويتر" بعد مشكلة

- أحد فروع "ستاربكس" وغيره من محال القهوة لن يبقى فقط لاحتساء القهوة

- اضواء العالم على اسم بيليه

- مؤسس "فايسبوك" وعائلته في قضية خطيرة

- يوم الجمعة والذي يصادف في 13 من الشهر سيشهد حادثا أليماً ليثبت اعتقاد Friday the 13th.