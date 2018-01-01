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طقس الغد.. هل ستستمر الامطار؟

1
JANUARY
2018
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أفادت مصلحة الارصاد الجوية أن كتلاً هوائيّة باردة تسيطر على مناطق الحوض الشرقيّ للمتوسّط تنحسر تدريجيّاً خلال ليل الإثنين، ويستمر الطقس متقلّباً خلال الأيّام القادمة
 
الطقس المتوقع في لبنان:
 
الإثنين: غائم مع أمطار غزيرة أحياناً يتخلّلها حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تنخفض درجات الحرارة وتتساقط الثلوج على ارتفاع ١٣٠٠م وما فوق
 
الثلاثاء: غائم جزئيّاً إلى غائم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة ورذاذ محليّ من حينٍ لآخر، كما يتكوّن الضباب على المرتفعات
 
الأربعاء: غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتساقط بعض الأمطار المحليّة صباحاً، كما تنشط الرياح ليلاً
 
الرياح السطحية: جنوبيّة غربيّة، سرعتها بين ١٥ و٤٥ كلم/س
 
الانقشاع: متوسّط إلى سيّء
 
الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٠ و ٨٥ %.
 
حال البحر: معتدل ارتفاع الموج إلى مائج ,حرارة سطح الماء: ٢٠°م.
 
الضغط الجوي: ١٠١٥ HPA أي ما يعادل: ٧٦١ ملم زئبق
 
ساعة شروق الشمس: ٠٦:٤٣ وساعة غروب الشمس: ١٦:٤١
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