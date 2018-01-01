طقس الغد.. هل ستستمر الامطار؟

A + A -

أفادت مصلحة الارصاد الجوية أن كتلاً هوائيّة باردة تسيطر على مناطق الحوض الشرقيّ للمتوسّط تنحسر تدريجيّاً خلال ليل الإثنين، ويستمر الطقس متقلّباً خلال الأيّام القادمة

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم مع أمطار غزيرة أحياناً يتخلّلها حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تنخفض درجات الحرارة وتتساقط الثلوج على ارتفاع ١٣٠٠م وما فوق

الثلاثاء: غائم جزئيّاً إلى غائم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة ورذاذ محليّ من حينٍ لآخر، كما يتكوّن الضباب على المرتفعات

الأربعاء: غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتساقط بعض الأمطار المحليّة صباحاً، كما تنشط الرياح ليلاً

الرياح السطحية: جنوبيّة غربيّة، سرعتها بين ١٥ و٤٥ كلم/س

الانقشاع: متوسّط إلى سيّء

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٠ و ٨٥ %.

حال البحر: معتدل ارتفاع الموج إلى مائج ,حرارة سطح الماء: ٢٠°م.

الضغط الجوي: ١٠١٥ HPA أي ما يعادل: ٧٦١ ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: ٠٦:٤٣ وساعة غروب الشمس: ١٦:٤١