طقس الغد.. هل ستستمر الامطار؟

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أفادت مصلحة الارصاد الجوية أن كتلاً هوائيّة باردة تسيطر على مناطق الحوض الشرقيّ للمتوسّط تنحسر تدريجيّاً خلال ليل الإثنين، ويستمر الطقس متقلّباً خلال الأيّام القادمة
الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: غائم مع أمطار غزيرة أحياناً يتخلّلها حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تنخفض درجات الحرارة وتتساقط الثلوج على ارتفاع ١٣٠٠م وما فوق
الثلاثاء: غائم جزئيّاً إلى غائم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة ورذاذ محليّ من حينٍ لآخر، كما يتكوّن الضباب على المرتفعات
الأربعاء: غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتساقط بعض الأمطار المحليّة صباحاً، كما تنشط الرياح ليلاً
الرياح السطحية: جنوبيّة غربيّة، سرعتها بين ١٥ و٤٥ كلم/س
الانقشاع: متوسّط إلى سيّء
الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٠ و ٨٥ %.
حال البحر: معتدل ارتفاع الموج إلى مائج ,حرارة سطح الماء: ٢٠°م.
الضغط الجوي: ١٠١٥ HPA أي ما يعادل: ٧٦١ ملم زئبق
ساعة شروق الشمس: ٠٦:٤٣ وساعة غروب الشمس: ١٦:٤١