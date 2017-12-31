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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"

يطوى اللبنانيون هذه الليلة الصفحة الأخيرة من العام 2017، وما حمل معه من فرح وانتكاسات.

هذا العام سجل العديد من الأحداث المهمة على الصعيد المحلي ولا سيما في القسم الثاني منه، فقد سطر الجيش اللبناني انتصاره على الارهاب محررا الجرود اللبنانية من الجماعات الإرهابية.

وعلى المستوى السياسي، تجاوز لبنان أزمة كبيرة بعد تقديم رئيس الحكومة سعد الحريري إستقالته، من العاصمة السعودية الرياض.

بالتزامن، ينتظر لبنان في شهر أيار من العام 2018 معركة مصيرية على المستوى الإنتخابي.

العام 2018 أطل برأسه من نيوزلندا التي احتفلت بالعام الجديد، وتعتبر أول منطقة في العالم تستقبل السنة الجديدة، إذ تجمع الآلاف في العاصمة لمشاهدة الألعاب النارية التي انطلقت من أحد أبراجها وتزينت بها سماء نيوزلندا، لتتوالى الإحتفالات تدريجيا من آسيا إلى الشرق الاوسط وافريقيا واوروبا، ثم أخيرا إلى الأميركيتين وسط عروض ضوئية مذهلة، في وداع للعام 2017.



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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"

أقل من خمس ساعات فقط ويطوي العام 2017 آخر صفحاته لينبلج فجر العام 2018.

هذه الليلة يستنفر لها كثيرون، ولكن كثيرين آخرين لا يأبهون لطقوسها من لبنان إلى آخر بقعة في الأرض.

وبقدر ما تنتقل خيبات من عام إلى عام، بقدر ما يظل الناس يعللون النفس بالآمال والأمنيات. وهذا هو حال اللبنانيين الذين يطفئون شمعة عام، من دون أن تخمد الكثير من الملفات الساخنة في بلدهم وآخرها المرسوم المسموم الخاص بترقيات ضباط دورة 1994.

الليلة تبلغ الاستعدادات الأمنية في لبنان ذروتها على الطرقات وفي الأماكن التي يرتادها الساهرون، إذ جند الجيش وسائر القوى الأمنية الآلاف من عناصرها للحفاظ على أمن رأس السنة.

وفيما بدأ قائد الجيش هذا المساء بتفقد الوحدات العسكرية المولجة الأمن هذه الليلة، أطلق المدير العام لقوى الأمن الداخلي الدوريات من ثكنة ضبيه.

أما رئيس الحكومة فقام بجولة شملت دار الأيتام الاسلامية وثكنتي الحلو وهنري شهاب، مشددا على ضرورة أن يبقى اللبنانيون موحدين لحماية البلد، مكررا نفيه وجود أزمة على خلفية مرسوم الترقيات، وقائلا إن الرئيس نبيه بري ليس زعلانا منه.



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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"

عام يمضي وآخر يهل، أزمات تأخذ طريقها إلى الانفراج وأخرى تتولد من بين تشابك خطوط المصالح والصراعات، لكن الدروب جميعها تؤدي بطريقة أو بأخرى إلى القدس، لب الصراع. اخفاقات دونالد ترامب الداخلية والخارجية، تتوج قبل نهاية العام، بالهروب إلى العبث بالمدينة المقدسة، والحصيلة عزلة أميركية في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وانكشاف للتطبيع الذي يحاول نسج صفقة تشرعن وقائع الاحتلال، بينما الانتفاضة الفلسطينية تجدد نفسها بدعم شعبي يأتي من مختلف الأقطار، انتفاضة على تواضع امكاناتها أفلحت في عرقلة صفقة الاعتراف ووضع الاحتلال بعصف الادانة الدولية على غير صعيد.

في العراق وسوريا بداية مسيرة تعاف بعد انكماش مساحة الارهاب. محور المقاومة بدأ يحصد ثمار صموده، بينما ترتد الخيبة تمزقات في المعسكر الذي ترعاه أميركا.

الكيان الصهيوني يواجه اسوأ توقعاته في سوريا، وخطوطه الحمر تتلاشى تحت وطأة وقائع جديدة. تقارب بين روسيا وتركيا وايران انعكس على معالجات الأزمة السورية. تباعد يتظهر بين تركيا وكل من أميركا وحلف السعودية والامارات. أزمة تنفجر في الخليج بين قطر والسعودية واخواتها. مغامرة ولي العهد السعودي في اليمن تصطدم بجبال نهم وتغرق في رمال صحراء الجذر، والحصيلة الانسانية تكبر وتكبر. صفقة 400 مليار دولار بين ترامب وبن سلمان تترجم انقلابا يطيح بأربعمئة امير ورجل اعمال وشيخ في المملكة السعودية.

وفي البحرين النظام يجرد مواطنيه من الجنسية والحقوق الانسانية والحق في الحياة، والشارع يغلي غضبا.

في لبنان تحرير الحدود الشرقية من الارهاب بجهد الجيش اللبناني والمقاومة والجيش السوري. الصدمة السعودية التي أرادت تفريق اللبنانيين، تتراجع أمام ارادة وطنية جامعة، والملفات السياسية الداخلية تتراصف بين الحل والتأجيل.



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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"

عام سعيد، أمنية نواجهها في اليوم الأخير من الشهر الأخير من روزنامة كل عام، لكن الواقع مختلف، إذ أن دستور الطائف يثبت أنه صنع من أجل أن يديره أخ أكبر من خارج الحدود. فأمام كل مفترق وعند كل محطة يتظهر تكرارا، أن كل مرجعية في "سيبة" السلطة منحها الطائف المشوه الحق في استخدام ثلثها المعطل عندما يتعارض الدستور مع مصالحها. هذا الطائف لم يتوقف عند هذا الحد، بل ميز بين اللبنانيين، من هم تحت القانون إلى حد الإنحناء، ومن هم فوقه إلى حد تنصيب أنفسهم في موقع القيم المتصرف بشؤون لبنان الداخلية والديبلوماسية والسيادية من دون الرجوع الى أحد، الأمر الذي عطل اللعبة الديمقراطية في الداخل، وتوسع في تفسير علاقات لبنان بجواره الى حد إصابتها بعطب قل نظيره.

نورد ما تقدم ليس كيدا بل للفت الإنتباه الى أن أزمة الحكم ليست هي الإستثناء، بل صحة المؤسسات وحسن سير عملها هما الإستثناء، وما لم نفهم هذا المعطى سنظل نفاجأ بالأزمات، وبالأزمة التي نحن فيها الآن وعنوانها مرسوم أقدمية ضباط دورة 1994، والتي نكاد ننسى أنها ليست الأزمة الوحيدة، فالخلافات قائمة على الكهرباء والنفط والنفايات والأقساط والضمان الصحي ورواتب الأساتذة، وصولا إلى النأي بالنفس.

كل هذه المعضلات ستظل تتناسل، والدولة لن تستقيم ما لم نتوقف عن التسطيح ونعيد بناء هرمية السلطة.



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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"

3 "تلاتات" من الأحداث والتطورات والخضات طبعت العام 2017 في لبنان والمنطقة والعالم. 3 "تلاتات" ستترك آثارا منها الايجابي ومنها السلبي، في الأمد المنظور وغير المنظور، في الظاهر المعلوم والخفي المجهول:

في لبنان: اقرار قانون جديد للانتخابات لن ينتظر اللبنانيون طويلا ليلمسوا نتائجه. تحرير الجرود وتأمين الحدود وطرد "النصرة" و"داعش". الاستقالة الملتبسة في الزمان والمكان والظرف للرئيس سعد الحريري.

في الشرق الأوسط: الحرب السورية تأخذ اجازة بانتظار القرار الكبير بانهاء "النصرة" في ادلب وبعض الجنوب والجولان، والانتقال من العمليات العسكرية إلى العملية السياسية. الحرب اليمنية التي انتقلت بدورها من الحرب الخارجية إلى الحرب الأهلية. والملف الفلسطيني الذي انتقل من المفاوضات إلى المواجهات، في وقت تبقى ازاحة كابوس الاحتلال حلما جميلا يراود عهد التميمي وكل من عاهد على رفض الاستسلام للخذلان والهروب كالغزلان.

في الاقليم والعالم: إذا كان اليمن شهد اغتيالا أو اعداما لعلي عبدالله صالح، فان اغتيالا سياسيا تعرض له الزعيم الكردي مسعود البرزاني بعد فشل أو افشال الاستفتاء على استقلال كردستان في شمال العراق. أراد البرزاني ان يدخل التاريخ فأخرجوه من الجغرافيا. التحولات الراديكالية وغير المسبوقة في السعودية لجهة لجم المؤسسة الدينية وتفكيك نظام الحكم التقليدي، وازاحة المعارضين لولي العهد محمد بن سلمان الذي يتطلع الى اقامة السعودية الجديدة. وأما التطور الأبرز فكان في اعلان ترامب القدس عاصمة لاسرائيل.

3 "تلاتات" لبنانية وشرق أوسطية واقليمية- دولية.

قد يكون ايمانويل ماكرون أو فلاديميربوتين شخصية العام على المستوى العالمي، وقد يكون محمد بن سلمان أو بشار الأسد شخصية العام على الصعيد العربي، لكن هناك شخصية واحدة للعام وفي كل عام للبنان. ولا يحتاج المرء إلى عناء كثير وجهد وفير لمعرفتها: ميشال عون.



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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"

كما استهل العام 2017 باشتباك سياسي حاد بين الرئاستين الأولى والثانية على خلفية الانتخابات، تسدل ستارة العام بعد ساعات قليلة على اشتباك أشد قساوة، بين الرئاستين إياهما، ولكن هذه المرة على خلفية مرسوم الأقدمية.

من يعرف لبنان جيدا، يعرف ان هذا الاشتباك لا بد أن يحل، كما حلت معضلات قبله وستحل معضلات بعده. فكلمة الاستقرار السحرية، التي تشكل شبكة أمان للبلاد والعباد لا تزال هي هي، ما يجعل أي حديث عن المس بالحكومة، على خلفية الاشتباك، خطا أحمر يصعب تجاوزه كون الحكومة جزءا من منظومة حماية لبنان.

وعليه، دعونا على الأقل هذه الليلة نحلم بقيام دولة، نستعيد قبل كل شيء ثقتنا بها. دولة كما تحارب الاٍرهاب، تحارب الفساد وتضربه من رأس هرمه عبر قضاء عادل صارم، بعيد عن السياسة وأهلها؛ دولة قادرة على إعطاء اللبنانيين حقهم في الماء والكهرباء والاتصالات والتعليم، دولة تجعل الاقتصاد أولويتها، فتخط سياسة نفطية قادرة على نقل اللبنانيين من ضفة الانهيار الاقتصادي والمالي إلى ضفة الرفاهية والاستقرار الاقتصادي وتاليا الاجتماعي.

دعونا نحلم أن كل هذا ممكن، دعونا نتحدى أنفسنا ونضرب موعدا لإيداع أحلامنا وآمالنا في السادس من أيار المقبل في صناديق الاقتراع، عندما نصوت لمستقبلنا، ونتحدى المستحيل مدركين أن الفرق بين المستحيل والممكن الإرادة في التغيير.



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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المستقبل"

كل عام وأنتم بخير. سنة جديدة نتمناها لكم ان تكون حافلة بالعطاء والخير والأمان والاستقرار والازدهار. أربع ساعات ونصف الساعة تفصلنا عن السنة الجديدة، ومعها نكون ودعنا عاما بحلوه ومره، بنجاحات واخفاقات، بآمال وخيبات.

الاستعدادات لتمضية سهرة رأس السنة اكتملت، والاجراءات الأمنية التي تقوم بها القوى العسكرية والأمنية بدأت في مختلف المناطق اللبنانية، وأعطى اشارة الانطلاق مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان من ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن في ضبية.

رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي أشرف على هذه الاجراءات، اختار ان يبدأ جولته من دار الايتام الاسلامية في بيروت، قبل ان ينتقل إلى ثكنة الحلو ويلتقي اللواء عثمان والضباط، ثم انتقل مباشرة إلى ثكنة هنري شهاب حيث كان في استقباله قائد الجيش العماد جوزف عون الذي رافقه إلى مقر فوج التدخل الثالث واطلع على الاجراءات والتدابير الأمنية.

الرئيس الحريري أكد ان لا خوف على الاستقرار الأمني في لبنان، والنجاحات الأمنية ترفع الرأس. وأعرب عن تفاؤله وكل الأمور قابلة للحل، مطمئنا ان لا أزمة سياسية في البلد.

وفي قلب بيروت، في ساحة النجمة، انطلقت سهرة رأس السنة حيث بدأ المواطنون بالتوافد للمشاركة في الاحتفال الفني الكبير الذي يعيد الحياة من جديد إلى قلب العاصمة.