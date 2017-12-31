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ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجآت.. هذه توقعاتها للعام 2018!

31
DECEMBER
2017
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مع نهاية كل عام، تطلُّ ليلى عبد اللطيف لتطلق توقعاتها الشهيرة. وعشية العام الجديد، أطلت عبد اللطيف عبر شاشة "الجديد" مع الإعلامي طوني خليفة، وأطلقت توقعاتها للعام 2018، وهذه حصة لبنان منها:

- حزب الله خارج سوريا والمهمة قد تمَّ انجازها، ولكنني أرى أن المعركة ستنتقل إلى جبهة أخرى.

- استقالة بعض الوزراء من الحكومة الحالية.

- تيمور جنبلاط في زيارة مفاجئة إلى سوريا، وأراه في لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد.

- رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يزور سوريا ويلتقي الأسد على رأس وفدٍ كبيرٍ من القوات اللبنانية.

- يد الغدر تطال إحدى الشخصيات الوزارية.

- شغب وفوضى على أبواب قصر العدل ومحاولات فاشلة لاقتحامه.

- لا حرب إقليمية في لبنان.

- ماكرون يزور لبنان ونتائج الزيارة ستكون إيجابية.

- الحزن يلف منطقة المتن خلال الـ 2018.

- وزراء ونواب لبنانيون من 8 و 14 آذار يزورون سوريا بشكل رسمي وعلني.

- الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله داخل إحدى الكنائس ورئيس حزب "القوات" سمير جعجع داخل أحد المساجد ولنفس السبب.

- هزة أرضية تضرب لبنان وتسبب حالة من الخوف، وأرى سقوط ضحايا وبعض الخراب.

- مقتل إعلامي بارز ومعروف على باب منزله.

- إقرار قانون منح المرأة اللبنانية الجنسية لأولادها بات قريباً، بدعم من الرئيس سعد الحريري.

- انتشار للجيش والقوى الأمنية بين منطقتي برج المر والصنائع في بيروت لحدث مؤسف.

- اكتشاف عدة إصابات بمرض الكوليرا، ووزارة الصحة تستنفر.

- لقاء سيجمع جعجع ونصرالله، ولقاء آخر سيجمع الرئيس أمين الجميل ونجله سامي بنصرالله، وفتح صفحة جديدة من العلاقات لصالح لبنان.

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