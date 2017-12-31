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3 تلاتات من الاحداث والتطورات والخضات طبعت العام 2017 في لبنان والمنطقة والعالم . 3 تلاتات ستترك اثارا منها الايجابي ومنها السلبي . في الامد المنظور وغير المنظور . في الظاهر المعلوم والخفي المجهول .



في لبنان : اقرار قانون جديد للانتخابات لن ينتظر اللبنانيون طويلا ليلمسوا نتائجه . تحرير الجرود وتأمين الحدود وطرد النصرة وداعش . الاستقالة الملتبسة في الزمان والمكان والظرف للرئيس سعد الحريري .



في الشرق الاوسط : الحرب السورية تأخذ اجازة بانتظار القرار الكبير بانهاء النصرة في ادلب وبعض الجنوب والجولان والانتقال من العمليات العسكرية الى العملية السياسية . الحرب اليمنية التي انتقلت بدورها من الحرب الخارجية الى الحرب الاهلية والملف الفلسطيني الذي انتقل من المفاوضات الى المواجهات في وقت تبقى ازاحة كابوس الاحتلال حلما جميلا يراود عهد التميمي وكل من عاهد على رفض الاستسلام للخذلان والهروب كالغزلان .



في الاقليم والعالم : اذا كان اليمن شهد اغتيالا او اعداما لعلي عبدالله صالح فأن اغتيالا سياسيا تعرض له الزعيم الكردي مسعود البرزاني بعد فشل او افشال الاستفتاء على استقلال كردستان في شمال العراق . اراد البرزاني ان يدخل التاريخ فأخرجوه من الجغرافيا . التحولات الراديكالية وغير المسبوقة في السعودية لجهة لجم المؤسسة الدينية وتفكيك نظام الحكم التقليدي وازاحة المعارضين لولي العهد محمد بن سلمان الذي يتطلع الى اقامة السعودية الجديدة واما التطور الابرزفكان في اعلان ترامب القدس عاصمة لاسرائيل . 3 تلاتات لبنانية وشرق اوسطية واقليمية- دولية .



قد يكون ايمانويل ماكرون او فلاديميربوتين شخصية العام على المستوى العالمي وقد يكون محمد بن سلمان او بشار الاسد شخصية العام على الصعيد العربي لكن هناك شخصية واحدة للعام وفي كل عام للبنان . ولا يحتاج المرء الى عناء كثير وجهد وفير لمعرفتها : ميشال عون