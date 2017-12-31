بالصور: مأساة أخر أيام السنة .. رحيل الأب كمال بعد رحيل ابنه..

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توفي الأب كمال ويزاني بعد رحيل طفله محمد (12 سنة)، حيث توفي متأثراً بجراحه التي أصيب بها في الحادث المشؤوم في ساحل العاج . فقد غيب الموت فقيد الطفولة الغالي المرحوم محمد كامل ويزاني عن عمر 12 عامًا بعد تعرضه صباح اليوم الأحد لحادث سير مؤسف اثناء توجهه الى مدينة ياماسكرو مع والده ووالدته.

وفي التفاصيل، فإن السيارة انحرفت عن مسارها وانقلبت رأسا على عقب على الاوتوستراد الدولي ما أدى لإصابة من فيها إصابات مختلفة، فبينما توفي الطفل محمد، و قبل قليل توفي الوالد (من بلدة شقرا الجنوبية) كما تعرضت الوالدة لينا حمقى (من بلدة قانا الجنوبية) لكسر في اليد وحالتها مستقرة. وشاء القدر أن لا يصاب الطفلان الآخران بضرر يذكر.







بنت جبيل.أرغ