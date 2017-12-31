بالصور - وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف يزور فوج التدخل الأول في طرابلس

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قام وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف صباح اليوم بزيارة إلى فوج التدخل الأول في طرابلس حيث هنأ قائد الفوج العميد الركن غسان فاضل وضباط وأفراد الفوج بعيدي الميلاد ورأس السنة متمنيا أن تكون السنة الجديدة سنة خير وإستقرار وأمان بفضل جهود الجيش اللبناني الذي يسهر على أمننا لنمضي أعيادنا بامان واطمئنان.

ونوه الوزير الصرّاف بفعالية وجهوزية الفوج الذي سطر إنجازات جبارة خلال عملية فجر الجرود والتي تُوجت بإنتصار تاريخي سجل للجيش اللبناني بدحر الإرهاب وطرده من ارضنا.

وثم قام بزيارة الموقع المقترح لإقامة مشروع نادي عسكري للضباط في منطقة راس مسقا.

بعد ذلك زار الوزير الصرّاف مركز تدريب الفوج في منطقة راس مسقا واطلع على سير العمل في المركز وإستمع إلى شروحات حول التدريبات التي يشهدها المركز كما إطلع على الإحتياجات لزيادة إنتاجيته وفاعليته.