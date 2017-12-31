النائب السابق الدكتور كميل الخوري يوضح..

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النائب السابق الدكتور كميل الخوري : "يهمني أن أوضح للجميع خاصة جميع رفاقي في التيار وانني أعتبر كل من ناضل في سبيل تحقيق أهداف التيار الوطني الحر منذ نشأته هو رفيق و أخ لي لذلك لبيت و بكل قناعة دعوة رفاق ولو غير ملتزمين حاليا إلى عشاء إجتماعي بمناسبة الأعياد.

لم ألبي الدعوة بهدف أي معارضة إنما أعتبر نفسي قريبا من كل المؤمنين بخط التيار الذي رسمه العماد عون و إنني أدعو الجميع إلى التواصل من رئيس الحزب إلى كل الأصدقاء لنعيد وهج التيار و نكمل المسيرة معا بيد واحدة وأنا كنت و سأظل جزءا لا يتجزء من التيار الوطني الحر"