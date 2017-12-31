خاص : السنة الجديدة 2018 (بقلم جورج عبيد)

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جورج عبيد -

لا يعيّد الأرثوذكس في لأول من كانون الثاني لرأس السنة، فرأس السنة الطقسية عندهم تبدأ في الأول من أيلول، بل يعيّدون لختانة المسيح وأحد عظماء الكنيسة وهو القديس باسيليوس الكبير رئيس أساقفة كبادوكية المولود سنة 329 والمتوفى سنة 379 ميلاديًّا، وهو كاتب القداس الإلهي الذي يقام في يوم عيده وفي تقدمتي عيد الميلاد والظهور الإلهيّ، وآحاد الصوم الكبير ومن ثمّ الخميس العظيم وسبت النور.

ختانة المسيح حدث مكمّل في حقيقته للهدف الذي شاءه المسيح لنفسه. والختانة عادة يهوديّة يتمّ خلالها التطهير أي اقتطاع قطعة صغيرة من غرلته ليبدو تحت الناموس كعلامة للطاعة. شاء المسيح أن يكون تحت الشريعة ولم يرد أن يلغيها، بل أحدث ثورة في متنها بأن جعلها في الأساس تشير إليه وتنبئ عن مجيئه، فقد تمتم ذاته في كتابات الأنبياء وأقوالهم، وبدا الكلمة الذي كان كل شيء "وبغيره لم يكن شيء مما كوّن"، ومع اكتمال عناصر المجيء المتدرّج في الأزمنة، وبلوغه الملء والكمال، جاء المسيح كمالأً للناموس والوجود، منطلقًا من الشريعة ليصير هو الشريعة بالدم المسفوك على الخشبة. ومع بلوغه لحظة الختان حيث سمي يسوع، سفك الدم من جسده الطاهر والكريم، لنبدو أمام مقدمة أخرى تقود إلى السفك الأعظم على الخشبة. ذلك أنّ كلّ الأعياد بجوهره لا تنفصل عن الفداء، المرتسم بموت المسيح وقيامته.

عيد رأس السنة في الأساس مدنيّ. إنه تقويم يعبّر عن مرور الأزمنة وتقدمها، ضمن مسار كونيّ لم يتغيّر، منذ أن خلق الله السماوات والأرض وكلّ عالمهما. غير أنّ المسيحيين المؤمنين تواقون ليكون يسوع المسيح إكليل السنة المبارك ورأسها، ومتشوقون لتبدو الأزمنة ممسوحة بنعمته وتتحرّك بكل كلمة من فمه، وتتجلى بإشرقات الروح وإلهاماته، فتعلو الصلاة من الكنائس يوم رأس السنة ليجعل السنة معتدلة في الفصول ويبعد الكوارث والزلازل والأوبئة والأمراض، ويجود علينا بفيض نعمته ويرحمنا. القضيّة أنّ هذا العيد بالذات وعيد الميلاد قد أخرجا من الحقيقة الإلهيّة أو البهاء الإلهيّ، وباتا مشلوحين في أزمنة الناس التائهة وفي احتفالات يغلب عليها الطابع الوثنيّ القائم على السهر والسكر والميسر أو القمار، ويبقى المسيح وحده غريبًا في تلك الأزمنة وتراكمها، وغريبًا عن الناس لتثبت تلك الآية بأنه إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله.

ثمّة ظنّ غالب عند معظم الناس بأنّ استقبال السنة يفترض أن يتمحور بتلك الاحتفالات المتشددة في دنيويتها. وما إن يشرق صباح جديد مع سنة جديدة يعود الناس إلى قواعدهم، إلى أعمالهم ومنازلهم بلا تقييم موضوعيّ ذاتي لسلوكياتهم خلال سنة مضت. والأهم في هذا التقييم المطلوب أن يسأل كل مسيحيّ نفسه على وجه التحديد هل أنا مسيحيّ بالمسيح المكنون في الإنجيل بالكلمة والمتصدر في الهيكل بالخبز والخمر أو أنا مسيحيّ بالهويّة أي الطائفة؟ هذا كاف لمسحنة الزمن وجعله مشدودًا إلى السيد المبارك. لم ينفصل المسيح عن الأزمنة بل ولد فيها وجعلها امتدادًا للأبدية. عيد رأس السنة بهذا المعنى عيد للمسيح المتجسّد في الأزمنة والدائم التجسّد فيها في ملء الزمان. هذا هو الجمال كلّه، فلم يعد من انفصال بين الأزمنة وبين الأبدية المكنونة في جوفها بحضور يسوع فيها. فهو تنازل ليصير في التاريخ ولينطلق التاريخ بدوره منه من ضياء عينيه وكلمات من فمه، ومتى تمّ الانفصال صارت الأزمنة أزمنة أصنام وأوثان خالية من الحياة. ليس عيبًا أن يحتفل الناس بسنة مطلة، جميعنا مدعوون إلى الفرح، العيب بأن ينسى الناس أنّ لهم إلهًا حبيبًا فاديًا ينتظرهم في الكنيسة يوم رأس السنة وفي كلّ أيام حياتهم ليعانقهم بحب ويشددهم في ضعفهم ويصير فرحهم. المسيح معطي الحياة وجوهر الأزمنة والوجود ورأس كل السنوات، إنه شريعة المؤمنين الجديدة. ما هو موجع اكتظاظ الناس في المرابع والمطاعم فيي سهرة رأس السنة، وفي أول يوم من السنة تخلو الكنائس من المصلين ويقتصر الحضور على قلّة منهم، في حين أنّ الأساس أن يبدأ المسيحيون سنتهم الجديدة بالقداس الإلهيّ يتناولون فيه الجسد الإلهيّ ليقينهم بأنّ المسيح ظهر حياة لهم لكي يظهروا بدورهم في المجد، إذ ليس من مجد بلا المسيح. فالرجاء أن يقبل المسيحيون بكثافة إلى الكنائس صبيحة العيد في رعاياهم ليكون الرب لنا راحمًا ومتعطّفًا علينا، ومن أجل أن تكون السنة الجديدة سنة للمسيح مقبولة. أهمّ ما في ذلك أن نتناول جسد الرب ودمه حتى يسري دمه في عروقنا ويتحد هو نفسه بنا لكونه الكلّ في كلّ شيء، ونرتقي في السنة الجديدة إلى نوره العظيم.

لا تدرك الجدة في السنة القادمة ولا تستقبل السنة إلاّ بالمسيح. لا يعني هذا أن نمتنع عن الفرح. فمن سهر سيدرك أنّ الليلة تمر ككل الليالي، فماذا يبقى؟ ما نأكله في هذه السهرة نأكله في سواها والمائدة ممدودة ومن حق الجميع أن يفرحوا. لكنّ الكمال ليس هنا، الكمال قائم في المسيح، هذا وحده يعطيك الوجود وليس من وجود من دونه. المسيح فرح الناس وخيرهم وخبزهم وحياتهم.

سترث السنة المطلة 2018 محتوى السنة الفائتة 2017 كما ورثت السنة 2017 المحتوى عينه من سنة 2016. التاريخ إنسكاب وانسياب. دوره أن يسير ويتقدّم ويسري بأحداثه فهو دومًا الحوض لها. والتاريخ تجمّع للأزمنة تدوّن بالأحداث والأفكار والإبداعات والأعمال. يظنّ الناس هنا بأن السنوات متجسّمة تتحرّك ولها ألسنة تتكلم. ينتظرون عمومًا أن تجلب لهم الخير والسلام فينكبون على محاكاتها، وأحيانًا كثيرة ينتظرون الفلكيين لينبؤوهم بما هو متوقّع. في حين أن الأزمنة تمر بصورة طبيعية بيومياتها وأسابيعها وأشهرها وسنواتها. مرور الزمن أمر طبيعيّ والحياة تسير نحو الأمام ولا ترجع إلى خلف. لكن الأزمنة بطبيعتها تكتسب ذاتيتها ومحتوياتها من الناس بأفعالهم. الناس يصنعون التاريخ بالثقافة والسياسة بالاقتصاد والفكر بالإعمار والتقدّم التكنولوجيّ بالعلم والطب. الأحداث بمعظمها تأتي من الناس، ولا تكتبها الأزمنة، الأزمنة تمتصّها وتنطبع بها فتصير جزءًا منها. السنة تكون حلوة وطيبة وسعيدة بالناس وليس من ذاتها وتصير سيّئة من خلال أفعالهم. الحروب والتسويات ليست من صنع الزمن بل من صنع الدول أي البشر. وعلى هذا أنت لا تتمنى بأن تكون السنة الجديدة جديدة إلاّ بجدّة الناس. ربّ سائل ما علاقة الزمن بالمرض والموت، السؤال ما علاقة الله بالمرض والموت؟ في الحقيقة ليس من علاقة كيانية أو تكوينية. عمر الإنسان مرتبط بتكوين الجسد، والإنسان يكبر مع السنوات ويتقدّم بالعمر، هذه طبيعة الحياة، لأننا مشدودون إلى الأبديّ. حلاوة الزمن لا تنتمي إلى الزمن بل إلى الإنسان بخيره ومحبته، بتعاطفه وسلامه مع كل آخر.

سنصلّي لتكون السنة 2018 جديدة بالمسيح المتجسد في التاريخ، سنصلي لتنتهي الحروب كلّها، وتنتفي الخلافات بين الأديان والمذاهب. الرؤية الكاملة أن نقول بأنّ الله واحد هنا وهناك، الله لا يتمزّق في صراع الحضارات والأديان، فمتى تمزق أنتهى العالم وبطل التاريخ، بل بطلت الأزمنة كلّها. لتكن سنة 2018 سنة نؤسس فيها لعلاقة عمودية بين الله والإنسان، قائمة على الوجد، وأفقية بين الإنسان والإنسان بعيدًا عن الميراث الدمويّ المفجر للحروب. الله واحد في هذا الدين وذاك، في هذا المذهب وذاك. فلا تمزقوه حتى لا نتمزق. الله محبة ولتكن هذه السنة المطلة سنة المحبة.