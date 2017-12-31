اخفت المخدرات في ملابسها الداخلية...وضبطت مع رفاقها على حاجز ضهر البيدر

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اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه منتصف ليل 29-30 كانون الاول 2017 ، ونتيجةً للتعاون والتنسيق بين عناصر مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية وعناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي، تم توقيف كل من:

_ د. م. (مواليد عام ١٩٩٣/سورية)

_ م. م. (مواليد عام ١٩٧٤/لبناني)

_ م. س. (مواليد عام ١٩٩٧/لبناني)

_ إ. م. (مواليد عام ٢٠٠٠ /سوري)



وذلك لحيازتهم كمية من المخدرات، كانت الموقوفة الأولى تخفي كمية منها في ملابسها الداخلية، وباقي المخدرات تم العثور عليها في داخل سيارة الفان التي كانوا على متنها، ومجموعها حوالي ١٠٠ غ. من مادة حشيشة الكيف و٥ غ. من مادة الكوكايين و3٨ حبة مخدرة، موضبة ومسعّرة ومُعدّة للترويج.

كما أوقف الحاجز المذكور، بالتاريخ ذاته:



_ م. م. (مواليد عام ١٩٩٣/لبناني)

_ ع. م. (مواليد عام ٩٩٦/لبناني)



وضُبط في داخل السيارة التي كانا على متنها، مظروف بداخله حوالي 2 غ. من مادة الكوكايين.



والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.