ليلة رأس السنة ممطرة.. وبشرى: منخفض بالأسبوع الأول من 2018 تحضروا لموسم التزلج

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ذكر الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان المنخفض الجوّي الذي يسيطر على الخط الساحلي للحوض الشرقي للبحر المتوسط ما زال يؤثر على لبنان، ومن المتوقّع ان تشمل الأمطار ليل اليوم الأحد وصباح الإثنين الساحل السوري واللبناني والجبل والجنوب وجزء من البقاع وفلسطين وشمال الأردن، تترافق مع اشتداد بسرعة الرياح الجنوبية الغربية وانخفاض بدرجات الحرارة وتساقط للثلوج على المرتفعات التي تعلو 1800 متر وتلامس 1700متر مع تقدم الساعات.



ويبقى الطقس متقلباً ليوم الثلاثاء مع تساقط امطار محليّة، بانتظار تمدّد العملاق الأوروبي "الإيسلاندي" نحو تركيا وقبرص ولبنان حيث من المنتظر ان تتدنى قيم الضغط الجوّي، فتستقطب الكتل الرطبة من المتوسط وإيطاليا واليونان، نحوها، فيتشكل منخفض جوّي ممطر ومثلج بغزارة على الجبال.



إذاً، يُعتبر الأسبوع الأوّل من هذا العام 2018، أسبوع الأمل بعودة الخيرات التي حجبها عنا كانون الأول.



طقس يوم رأس السنة، غائم وممطر مع رياح جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 20 و 45 كلم في الساعة، تشتد في الأردن وسوريا لتلامس 60 كلم في الساعة حين تنقلب ظهر الإثنين الى غربية.



الحرارة على الساحل: 18 نهاراً و 12 ليلاً



على الجبال 1200 متر: 12 نهاراً و 5 ليلاً



في البقاع: 11 نهاراً و 4 ليلاً



الرطوبة: 85%



الضغط الجوّي: 1014hpa