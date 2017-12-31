أهكذا نَرُدُّ الجميل لفخامة رئيس الجمهورية؟

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شارل ابي نادر -

لقد جاءت المقاربة التي تم فيها الاعتراض على مرسوم منح سنة اقدمية لضباط دورة الانصهار الوطني ( التي تخرجت عام 1994 ) مستغربة ، لا بل جاءت صادمة في الشكل وفي المضمون وفي التوقيت .



لم يكن سبب هذه الصدمة هو الاعتراض على المرسوم من الناحية القانونية والدستورية ، في ضرورة او عدم ضرورة توقيع وزير المال على المرسوم ، لناحية ترتيبه او عدم ترتيبه أعباءً مالية مباشرة او غير مباشرة ، فهذا يبقى موضوعا قانونياً تقنياً يشبه المئات من المراسيم والقرارات الادارية ، والتي كانت قد صدرت عن اغلب الحكومات والوزراء ، و وقّعها رئيس الجمهورية ، وتم الطعن بها واُبطِلت بقرارات من مجلس شورى الدولة ، و المرسوم المذكور قابل للطعن امام المحاكم المختصة ، وربما يحمل اسبابا قانونية مُوجبة لإبطاله ، او ربما لا يحمل ، إذ يبقى هذا موضوع آخر ...

ايضا لم يكن سبب الاستغراب من الاعتراض على مرسوم منح الاقدمية اليوم ، بالرغم من وجود العديد من الحالات السابقة المشابهة ، والتي لم يوقع عليها وزير المال حينها ، ( الحالي او من سبقه ) ، و سلكت إداريا مع كامل مفاعيلها القانونية ...



ايضا لم يكن سبب الاستغراب من الاعتراض على مرسوم يُعيد بعضاً من حقوقٍ ثابتةٍ و واضحةٍ لضباط من الجيش ، كانت قد سُلِبت منهم بطريقة البلطجة غير القانونية وفي ظروف وصاية معروفة ...



يبقى سبب الاستغراب من الاعتراض على المرسوم في مكان آخر ، مكان لا يتعلق بالدستور ولا بالقانون ولا بالعرف ، حتى ولا بإحترام خصوصية وحقوق المؤسسة العسكرية ...



سبب الاستغراب الحقيقي هو وجداني ومنطقي ، هو في سبب التعرّض لموقع وتوقيع رئيس الجمهورية وبالتحديد في التعرّض لهذا الرئيس بالذات ...



الصدمة هي في الاعتراض على قرار رئيس جمهورية ، ما زالت وسائل الاعلام تصدح بما قاله عنه نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان ، وذلك في القمة الروحية الاخيرة في بكركي ، بانه " إلامام محمد ميشال عون وبانه يمثلني " ...



الصدمة هي في الاعتراض على قرار رئيس جمهورية أذهل العالم بمواقف صلبة ومشرّفة ، لناحية دعم المقاومة وحقها في سلاحها وفي عملها المقاوم ، في الوقت الذي إنكفأ فيه كل العرب والاقليم والعالم عن ذلك ، لا بل هاجموا المقاومة ووقفوا ضدها ...



الصدمة ايضا هي في الاعتراض على قرار رئيس جمهورية ، إنفرد من بين كل العرب والاسلام ودول الاقليم ، بموقف متمايز و واضح وجريء حول الصراع ضد العدو الاسرائيلي ، في وقتٍ صَمَتَ و خَرِسَ اغلبهم عن ذلك ، مطأطئين الرؤوس لرعاتهم من الدول الغربية او لاسرائيل ...



الا يستوجب كل ذلك إكرام الغالبية من بيئة المقاومة ، والتي هي صادقة بمواقفها التي تكنّ فيها الاحترام والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية ، ومنحه ثقة في قراراته لناحية طريقة حفظه لحقوق ضباط الجيش ؟



الا يستوجب كل ذلك ، تجاوز اي ملاحظة في الشكل ، حتى ولو وُجدت استطرادا ، والتسليم بمصداقية الرئيس عون في احترامه للحقوق الدستورية والميثاقية لكل الطوائف ، وبالاخص للطائفة الشيعية الكريمة الحاضنة الاساس للمقاومة ؟



الا يستوجب هذا كله إحترام هذا الرئيس وقراراته المجردة ، الموضوعية و المهنية ، دون الدخول بشكل توقيع مرسوم منح اقدمية ، سوف توجد الفرصة الدستورية حكما للتوقيع او للاعتراض عليه ، ( تبعا لدراسة الاثر المالي كما قال وزير المالية ) ، وذلك عند إنجاز اجراءات مراسيم ترقية الضباط لاحقاً وتباعاً ؟؟



في النهاية ... انه لبنان .. انه قدرنا جميعا .. انه ماضينا وحاضرنا ... وان شاء الله يبقى مستقبلنا جميعا ، وكل عام وانتم خير .