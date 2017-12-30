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الحريري اطلع على التحضيرات لاحتفالات رأس السنة في ساحة النجمة.. وهكذا علّق على ملف الضباط

30
DECEMBER
2017
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 زار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، مساء اليوم ساحة النجمة في وسط بيروت، واطلع على التحضيرات الجارية لاحتفالات رأس السنة الجديدة مساء غد الأحد.

وللمناسبة، قال الحريري: "هذه ساحة النجمة التي كان يحب الرئيس الشهيد رفيق الحريري ان يراها بهذه الحيوية والحياة، وهذا لبنان الذي نحب أن نراه يستعيد عافيته، وأن يؤمن الناس بهذا البلد الرائع، وإن شاء الله غدا ننتهي من عام 2017 ونبدأ بعام حافل بالانجازات".

أضاف: "نأمل ان تستمر الحركة، وأريد للناس أن يعيشوا، فهؤلاء هم اللبنانيون وهذا ما أراده الشهيد رفيق الحريري رحمه الله".

وردا على سؤال حول الأزمة السياسية الحاصلة جراء مرسوم ترقية الضباط، قال الحريري: "البعض يريد تكبير هذا الموضوع، لكنه متعلق بأمر واحد وأنا أعمل عليه، وكل الأفرقاء سيصلون إلى حل. هذا الموضوع يحتاج للروية وأن يحل بالتي هي أحسن، والأمور تحل ولا شيء يستعصي علينا. مررنا بقطوعات أصعب بكثير ولن نقف عند مرسوم".

سئل: اليوم الرئيس بري قال الحل هو توقيع وزير المال، فما ردكم؟

أجاب: "لن ادخل في التفاصيل وان شاء الله الأمور تحل".

وطنية
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