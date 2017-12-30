مبادرة من وزارة السياحة عشية رأس السنة.. تعرّف إليها

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على وقع اغاني الزمن الجميل لعمالقة الفن اللبناني استقبل مطار بيروت الدولي الوافدين إلى لبنان لقضاء عطلة الأعياد بمبادرة من وزارة السياحة قام موظفو مكتبها داخل حرم المطار بالترحيب شخصيا بالوافدين من الخارج ان كانوا من المغتربين اللبنانيين او السياح العرب فتم توزيع الحلوى بالاضافة الى منشورات وكتيبات ترويجية للمعالم السياحية في لبنان الاستقرار السياسي والامني الذي تشهده البلاد انعكس ايجابا على حركة الركاب في وزارة السياحة العمل قائم على قدم وساق من اجل تنشيط القطاع السياحي تحسن الأوضاع في لبنان تجعل من الموسم السياحي موسماً منتظراً ليس فقط لتعويض الخسائر المتراكمة سابقا بل لتحسين صورة السياحة اللبنانية. (التفاصيل في الفيديو المرفق)