إجراء رئيس الجمهورية أعاد الامور الى نِصابها

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مقدمة نشرة الـOTV:

لا يزالُ موضوعُ عرقلةِ ترقية الإسلاك العسكرية من قبل وزارة المال المنتمية، الموضوعَ المطروح بشكلٍ أولوي في الاسبوع الاخير من العام، خصوصاً ان لهذا الموضوع مُهَلاً قانونية تنتهي منتصف ليلَ غدٍ، الاحد 31 كانون الاول 2017... لكنّ الإجراءَ الذي قام به رئيسُ الجمهورية أعاد الامور الى نِصابها، وسيَفرِضُ الإحتكامَ الى الهيئات الوحيدة القادرة على الحل، وهي الهيئاتُ القضائية. بحيث انّ لدى وزير المال حتى منتصف ليل 31 كانون الاول ليُفرِجَ عن الأقدمية والترقية المشروعتَيْن. اما اذا لم يحصَل ذلك، فعندها يكون هناك وضعٌ قانونيٌ يَسمح لكلِّ صاحبِ صفةٍ او صلاحية متضرّر مِن تمنُّع الوزير عن إحقاق الحق، في الذهاب الى الجهات القضائية المختصة والتي تتمثل بمجلس شورى الدولة بهذه الحال.