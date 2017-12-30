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بالصور - قطاع الشباب في التيار نظّم نشاطاً ميلادياً بالتعاون مع جمعية سعادة السماء

30
DECEMBER
2017
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نظم قطاع الشباب في التيار الوطني الحر من خلال مكتب الجامعة اللبنانية، نشاطاً ميلادياً بمناسبة الاعياد المجيدة، بالتعاون مع جمعية سعادة السماء للأب مجدي علاوي، في فرع البوشرية، بحضور مشرف عام القطاع السيد جهاد سلامة والمكتب التنفيذي للقطاع، وعدد من الطلاب.

‎وقد أثنى الأب علاوي على جهود الطلاب من مختلف كليات الجامعة اللبنانية التي بذلوها في تجميع كل من المأكولات والثياب والألعاب، موجهاً معايدة لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "شكراً لالله بأنه سمح أن يكون العماد عون رئيس للجمهورية".

‎وبدوره شكر مسؤول مكتب الجامعة اللبنانية في قطاع الشباب ايلي خوري جمعية سعادة السماء والأب مجدي علاوي على المساعدات التي تقدمها الجمعية للأطفال، المسنين والمحتاجين

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