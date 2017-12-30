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حزب الله نظم أمسية ميلادية

30
DECEMBER
2017
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 نظم "حزب الله"، على مسرح دار العناية- الصالحية، الأمسية الميلادية الثانية بعنوان "رسل المحبة"، لمناسبة عيدي ميلاد السيد المسيح ومولد الرسول الأكرم محمد، برعاية راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران ايلي بشارة الحداد وحضوره، وحضور عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب أمل أبو زيد، عضوي تكتل "التنمية والتحرير" النائبين ميشال موسى وعلي عسيران، النائبين السابقين جورج نجم وانطوان خوري، ممثل راعي أبرشية صيدا ودير القمر المارونية المطران مارون العمار، المونسنيور مارون كيوان، ممثل راعي أبرشية صيدا وصور وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران الياس الكفوري الأب نقولا باسيل، مسؤول منطقة صيدا في "حزب الله" الشيخ زيد ضاهر ورجال دين وفاعليات وشخصيات وفرق كشفية وحشد من بلدة الصالحية وأبناء المنطقة.

أحيت الأمسية الفرقة الهارمونية التابعة لجمعية كشافة الامام المهدي بقيادة المايسترو علي باجوق، وبالتعاون مع بلدية الصالحية، حيث عزفت وأنشدت 14 مقطوعة حول المناسبتين وحول مدينة القدس.

والقى حداد في مستهل الأمسية كلمة وجه فيها "تحية للمقاومة ولممثلي حزب الله ولفرقة المهدي قيادة وافرادا على مبادرتهم في احياء هذه المناسبة"، داعيا الى "ترك المآسي والمشاكل ليتحاور الجميع تحت سقف السيد المسيح والنبي محمد".

ثم كانت كلمة لضاهر هنأ فيها الحضور وعلى رأسهم حداد بالمناسبتين، وقال: "اليد التي تعزف اليوم لحن الميلاد والمولد هي نفسها اليد التي تضغط على الزناد لتقاتل المحتلين في فلسطين والإرهابيين في كل المنطقة، وهي نفسها اليد التي ادت التحية للسيدة العذراء في معلولا وللسيد المسيح في صيدنايا، وهي نفسها اليد التي تصافح بكل احترام كل يد تخالفها بالسياسة والفكر والمعتقد، وهي نفسها التي تزرع السلام والطمأنينة والعزة والكرامة والنصر تلو النصر اينما حلت، وتمتد لكل انسان يدعو للخير ومقاومة الظلم وهي التي ستحقق حرية القدس والمقدسيين. ان هذه اليد اليوم تعزف لحن الميلاد والنبوة والسماحة والسلام، تفرح معكم فرحتين، فرحة العيد وفرحة الإنتصار المعمد بدم الشهداء".

بعدها استهلت الفرقة الهارمونية لكشافة المهدي الحفل بالنشيد الوطني، ثم قدمت رسائل انشادية تحاكي ولادة السيد المسيح والسيدة مريم العذراء والنبي محمد ومدينة القدس وليلة الميلاد.

 

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