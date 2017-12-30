أصوات أهازيج تهزّ أرجاء مطار بيروت .. ماذا جرى اليوم؟!

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إستقبلت وزارة السياحة اللبنانية من خلال مكتبها في مطار رفيق الحريري الدولي الوافدين إلى لبنان لقضاء عطلة الأعياد، بتوزيع الحلوى على الواصلين إلى قاعة الوصول في المطار.

وعلت أصوات الفنانين اللبنانين والأغاني الفلكلورية أرجاء المطار، ولاقت هذه الالتفاتة ترحيبا من قبل القادمين إلى لبنان ومستقبليهم.

ولفتت مديرة مكتب وزارة السياحة في المطار رشا أبو علاوي، إلى أن “مكتب الوزارة في المطار يقدم كل التسهيلات الممكنة للسياح من خلال تقديم المنشورات السياحية لكل المناطق، إضافة إلى الفنادق وبيوت الضيافة والمطاعم الموجودة في لبنان”.

وأشارت أبو علاوي إلى أن “الحركة مهمة ولافتة للمغتربين اللبنانيين الذين وصلوا ولا يزالوا يتوافدون منذ الصباح إلى لبنان”.

وستستمر وزارة السياحة بهذه المبادرة طيلة هذا النهار.