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بالتواريخ: قبل اغتصاب وقتل ريبيكا في لبنان.. محطات عاصفة هزّت "أوبر" في ٢٠١٧!

30
DECEMBER
2017
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على الرغم من تعيينها لرئيس تنفيذي جديد، هو دارا خسروشاهي، تواصل شركة "أوبر" التصدي لتداعيات إجراءات الرئيس التنفيذي السابق، ترافيس كالانيك، إذ اتبع منحى عدوانياً نوعاً ما في تأسيس الشركة، ما أدّى في أحيان كثيرة إلى تورطها في تكتيكات وممارسات تخطت الحدود القانونية وسبّبت مشاكل في هذا المجال.

ومؤخرًا أقدم سائق كان يعمل مع "أوبر" على اغتصاب وقتل الديبوماسية البريطانية ريبيكا دايكس، في لبنان.

إليك أبرز المحطات في "أوبر" خلال 2017:

19 كانون الثاني 2017

"أوبر" تدفع 20 مليون دولار أميركي، لتسوية تحقيق اتحادي حول مزاعم تتعلق بتضليل السائقين حول قيمة رواتبهم.

28 كانون الثاني 2017

وسم "#DeleteUber" (احذفوا أوبر) ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط احتجاجات على قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بمنع دخول المهاجرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة الأميركية. وناشطون يتهمون الشركة بـ"خرق الإضراب".

المئات من المواطنين يتوجهون إلى مطار جون إف. كينيدي في نيويورك، اعتراضاً على قرار ترامب التنفيذي. كما يعلن "تحالف عاملي التاكسي في نيويورك" عن توقفه عن العمل لمدة ساعة كاملة في المطار، احتجاجاً على القرار، ثم تغرد "أوبر" أنها أوقفت رفع تسعيرة خدماتها في المطار.

2 شباط 2017

بعد الضغوطات من حملة "احذفوا أوبر"، يستقيل المدير التنفيذي في الشركة، ترافيس كالانيك، من فريق مستشاري الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مجال الأعمال.

19 شباط 2017

المهندسة السابقة في الشركة، سوزان فولر، تكتب تدوينةً تعلن فيها تعرضها هي وزميلاتها خلال عملهنّ في الشركة لتحرّش من أحد المديرين. وتوضح أنّ أحد المديرين تواصل معها في أول يوم عمل لها ليوصل رسالةً جنسية، فأبلغت شؤون الموظفين عن الموضوع، إلا أنّه لم تتم معالجة الموضوع أو اتخاذ أي قرار بحق المدير. كالانيك يعلن عن إجراء "تحقيق عاجل" في ادعاءات التحرش الجنسي".

23 شباط 2017

قسم "وايمو" التابع لشركة "غوغل" والمسؤول عن تطوير سيارتها ذاتية القيادة يرفع دعوى قضائية على شركة "أوبر"، متهماً إياها بسرقة تكنولوجيا لتعزيز تطوير سيارتها ذاتية القيادة الخاصة، منوهاً إلى أن "اختلاس هذه التكنولوجيا يشبه سرقة وصفة سرية من شركة مشروبات".

27 شباط 2017

كبير المهندسين في "أوبر"، أميت سينغال، يستقيل من الشركة، بسبب فشله في الكشف عن مزاعم بالتحرش الجنسي وُجهت إليه في وظيفته السابقة.

1 آذار 2017

تصوير كالانيك موبخاً أحد سائقي "أوبر" الذي اعترض على الرواتب. لاحقاً، اعتذر الرئيس التنفيذي.

3 آذار 2017

صحيفة "نيويورك تايمز" تكشف عن أداة "الكرة الرمادية" (غراي بال) التي استخدمتها "أوبر" في خداع السلطات في المدن حيث تمنع خدمتها.

19 آذار 2017

رئيس "أوبر"، جيف جونز، يعلن عن استقالته من الشركة، قائلاً إن قيمها "لا تتوافق" معه.

28 آذار 2017

"أوبر" تطرح تقريرها الأول عن التنوع في مكان العمل، ويكشف عن سيطرة الذكور البيض.

30 آذار 2017

"نيويورك تايمز" تكشف عن استعانة مهندس "أوبر" المتهم بسرقة تقنية "وايمو"، أنتوني ليفاندوسكي، بحق التعديل الخامس، لتفادي تجريم الذات.

12 نيسان 2017

رئيسة قسم السياسة العامة والتواصل في "أوبر"، رايتشل وتستون، تستقيل.

13 نيسان 2017

الكشف عن برنامج سري اسمه "الجحيم" (ذا هيل) استخدمه "أوبر" في التجسس على منافسيها، وأبرزهم شركة "ليفت".

24 نيسان 2017

"نيويورك تايمز" تبين أن "أوبر" انتهكت قواعد الخصوصية الخاصة بشركة "آبل"، وتجسست على المستخدمين.


4 أيار 2017

وزارة العدل الأميركية تعلن عن بدء التحقيق في أداة "الكرة الرمادية".

23 أيار 2017

"أوبر" تعترف بدفعها أجوراً أقل بعشرات ملايين الدولارات الأميركية من المتوجب عليها للسائقين في مدينة نيويورك الأميركية.

30 أيار 2017

"أوبر" تطرد أنتوني ليفاندوسكي المتهم بسرقة 14 ألف وثيقة من "وايمو".

6 حزيران 2017

"أوبر" تطرد نحو 20 موظفاً، بعد التحقيق في مزاعم التحرش الجنسي داخل الشركة.

7 حزيران 2017

"أوبر" تطرد أحد كبار مسؤوليها التنفيذيين، إريك ألكسندر، بعد تقارير كشفت عن حصوله على تقارير طبية لراكبة هندية اغتصبها سائق في "أوبر"، للتشكيك في صحة ادعاءاتها.

13 حزيران 2017

"أوبر" تعقد اجتماعاً للموظفين كلهم، من أجل مناقشة إصلاح ثقافة الشركة. وكالانيك يعلن عن ذهابه في إجازة غير محددة. وعضو مجلس إدارة الشركة، ديفيد بوندرمان، يستقيل بعد إدلائه بتصريحات جنسية خلال الاجتماع الموسع المذكور.

15 حزيران 2017

الراكبة الهندية ترفع دعوى على "أوبر".

21 حزيران 2017

ترافيس كالانيك يستقيل من منصبه، بعض ضغوطات من المستثمرين.

3 آب 2017

"أوبر" تستأجر سيارات عرضة للحرائق في سنغافورة، رغم علمها أن السيارات غير آمنة، وفق ما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال".

27 آب 2017

تعيين دارا خسروشاهي رئيساً تنفيذياً جديداً لـ"أوبر".

8 أيلول الماضي

"مكتب التحقيقات الفيدرالي" الأميركي يحقق في برنامج "الجحيم"، وفقاً لـ"وول ستريت جورنال".

22 أيلول 2017

"أوبر" تخسر رخصتها في لندن، والشركة تستأنف.

2 تشرين الأول 2017

مدير "أوبر" في المملكة المتحدة، جو بارترام، يستقيل على خلفية أزمة الرخصة في لندن.

21 تشرين الثاني 2017

"أوبر" تقرّ بسرقة بيانات 57 مليون عميل وموظف لديها، عن طريق قراصنة اخترقوا أنظمة الشركة قبل عام. واعترفت بدفعها مبلغ 100 ألف دولار أميركي للقراصنة، مقابل إتلاف البيانات والتكتم على العملية. وفصلت اثنين من كبار موظفيها، مسؤول الأمن في الشركة وأحد نوابه، لمسؤوليتهما عن الاختراق الذي حدث، وأيضاً لمحاولتهما التستر على الموضوع.

28 تشرين الثاني 2017

القاضي الاتحادي المشرف على قضية "وايمو" وأوبر" ينتقد محامي الأخيرة، بسبب حجب الأدلة. وموظف سابق يشهد على وجود فريق سري في "أوبر" عمل على التجسس على المنافسين وإعاقة التحقيقات القانونية.

20 كانون الأول 2017

محكمة العدل الأوروبية توجه ضربة لـ"أوبر"، عن طريق الإعلان عن أنها شركة نقل وليست مجرد تطبيق، وبالتالي تُطبق عليها إجراءات أكثر صرامة.

(العربي الجديد)

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