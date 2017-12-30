كنعان من الضبية: الايام المقبلة ستكون افضل

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اقامت هيئة الضبية في التيار الوطني الحر احتفالا ميلاديا في صالون كنيسة الصعود بمشاركة 700 شخص من ابناء المنطقة، في حضور امين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان ورئيس دير مار جرجس والصعود الاب مروان خوري، ووليد الاشقر ممثلا رئيس البلدية قبلان الاشقر، ونائب منسق هيئة قضاء المتن في التيار الوطني الحر عبدو لطيف واعضاء الهيئة.

وبعد ترحيب ومعايدة من منسق الهيئة عادل عون، كانت صلاة من الاب خوري، قبل ان يعايد كنعان الحضور ويقول "‏ انقل اليكم تحيات فخامة الرئيس العماد ميشال عون واؤكد امامكم ان الايام المقبلة ستكون افضل مما سبق حتى الانجاز على الصعد كافة، والاهم ان نبقى نعيش معاني الميلاد الحقيقية من محبة ووحدة وتلاق".

وكان عرض مسرحي عن معاني العيد تلاه توزيع للهدايا.